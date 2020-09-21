Hollanda, Yunanistan’dan 50’si çocuk 100 sığınmacıyı alacak





Bakan Broekers-Knol, Moria kampında çok üzücü bir durum yaşandığını belirtti ve buradaki insanlara yerinde yardım etmenin ve onlara barınma yerleri sağlamanın insanlık vaziaesi olduğunu söyledi. Devlet Bakanı Broekers-Knol “Hollanda olarak Moria kampından toplam 100 mülteciyi Hollanda’ya getireceğiz. Bunlardan 50’si çocuk olacak.” dedi.





Hükümeti oluşturan koalisyon ortakları arasında yaşanan sert tartışmaların ardından Yunanistan’daki 100 sığınmacının Hollanda’ya getirilmesine karar verildi.





Bakan Broekers-Knol, bir defaya mahsus alınan kararın gerekçesini şöyle açıkladı: “Moria’da çok büyük bir felaket yaşandı. Bunu bir defaya mahsus bir istisna yapıyoruz. Moria sığınma kampı, çıkan yangınla neredeyse tamamen yok oldu. Pek çoğu çocuk olmak üzere binlerce göçmen evsiz kaldı. Buna duyarsız kalamazdık.”





Hollanda yangın sebebiyle Yunan hükümetine 1 milyon Euro’luk acil yardıma ek olarak, refakatsiz çocuklar için Hollanda tarafından finanse edilen bir sığınma evi açılmasına destek verecek.





Yunanistan’ın Midilli Adası’nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangınlar nedeniyle 13 bin sığınmacı mahsur kalmıştı.



