Hollanda'da araştırma: En fazla ayrımcılığa uğrayan kesim Türkler ve Faslılar





Hükümete resmi raporlar hazırlayan kuruma göre, Hollanda'da ayrımcılığın en fazla hedef aldığı kesimlerin başında Türkiye ve Fas kökenli göçmenler geliyor.





Başbakan Mark Rutte'nin, Çarşamba akşamı, ABD'deki polis şiddetini eleştirirken dile getirdiği, "Hollanda'da ayrımcılığın sistematik bir sorun haline geldiği ve insanların kökenleri nedeniyle yargılandığı" görüşü, dikkatlerin bu soruna çevrilmesine neden oldu.





Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı'na bağlı SCP tarafından yapılan resmi araştırmaya göre, ülke halkının yüzde 27'si, 5 yıl önce olduğu gibi, yine ayrımcılık yaşadı.





SCP'ye göre, ayrımcılığın en fazla hedef aldığı kesimlerin başında Türkiye ve Fas kökenli göçmenler geliyor. Türkiye ve Faslı göçmenler, 2018 yılında, 5 yıl öncesine göre daha az ayrımcılık yaşadı. Ancak, bu iki grup, hala en yüksek deneyimli ayrımcılık oranlarına sahip.



