Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'da çok sayıda çocuk koronavirüs tedavisi görüyor /26 Mart 2020 18:40

Hollanda'da çok sayıda çocuk koronavirüs tedavisi görüyor

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü, 0 - 4 yaş arasındaki 23 çocuğun koronavirüs nedeniyle hastalandığını, bunlardan 10'unun tedavi altına alındığını açıkladı.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Hollanda'da resmi yetkililerin risk grubunda olmadıklarını söylediği çok sayıda çocuk ve gencin, koronavirüs nedeniyle tedavi altına alındığı açıklandı.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), 0 - 4 yaş arasındaki 23 çocuğun, koronavirüs nedeniyle hastalandığını açıkladı. Bunlardan 10'u hastanede tedavi altına alındı.

RIVM'ye göre, Hollanda'da 5 - 9 yaş arasındaki 6 çocuk, 10 - 14 yaş arasındaki 30 çocuk ve 15 - 19 yaş aralığındaki 42 gençte virüs tespit edildi. Virüs saptanan toplam 101 çocuk ve gencin bir bölümü hastaneye kaldırıldı.
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