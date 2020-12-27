Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'da Covid-19 alarmı /27 Aralık 2020 23:07

Hollanda'da Covid-19 alarmı

Hollanda'da hızla artan korona virüsü vakaları ve enfeksiyon kapan çok sayıda sağlık personelinin iş yapamaz hale gelmesi nedeniyle ordudan yardım istendi.

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Hollanda'da korona virüsü vakalarındaki önlenemeyen artış nedeniyle ordudan yardım istendi.

İngiltere'de ortaya çıkan, mutasyona uğramış yeni korona virüsü varyantının görüldüğü ülkelerden biri olan Hollanda'da, uygulanan katı önlemelere rağmen vaka artışları devam ediyor.

Özellikle ülkenin doğu ve kuzeyindeki bölgelerde, çok sayıda hastane ve bakım merkezi, hasta yoğunluğu ve personel eksikliği nedeniyle zor durumda.

Groningen ve Twente bölgeleri, Covid-19'a yakalanan çok sayıda sağlık ve bakım çalışanın işe gidememesi nedeniyle, silahlı kuvvetlerden yardım talebinde bulundu. Groningen Belediye Başkanı Koen Schuiling, eşi görülmemiş derecede personel ihtiyacı bulunduğunu belirti. 

Twente Güvenlik Bölgesi ile hastaneler de, kabul edilen hasta sayısında çok ciddi artış olduğunu vurgulayarak, Covid-19 servislerinin tamamen dolduğunu bildirdi. Acil ve yoğun bakımın giderek verilemez hale geldiğini vurgulayan bölge yöneticileri, bu nedenle orduyu göreve çağırdı.

Gelderland eyaletindeki kentler de, endişe verici bir durumdan söz ederek, acil yardım istedi. Sağlık ve bakım sektörü, eğer askeri yardım gelmezse, hastane ve huzurevlerinde temel bakım yardımın artık verilemeyeceğinden endişe ediyor.

'YARDIM ÇIĞLIĞI BİZE ULAŞTI'

Hollanda Savunma Bakanlığı sözcüsü, RTL Haber'e yaptığı açıklamada, "Yardım çığlığı bize ulaştı. Sağlık bakanlığı ile istişare halinde yardım olanaklarını araştırıyoruz" dedi.

Pazartesi günü toplanacak Hollanda Güvenlik Konseyi'nin, askeri personelin sivil hastaneler ile yaşlı ve engelli bakımevlerinde görevlendirilmesi talebini ele alacak.
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