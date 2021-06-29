Samanyolu Haber /Spor / Hollanda'da Frank de Boer ile yollar ayrıldı /29 Haziran 2021 19:45

Hollanda'da Frank de Boer ile yollar ayrıldı

Çekya'ya kaybederek EURO 2020'den elenen Hollanda'da ilk tırpan Frank de Boer'a vuruldu. Genç teknik adamla yollar ayrıldı.

SHABER3.COM

AA'nın aktardığı habere göre Hollanda Futbol Federasyonu, geçen yıl eylül ayında göreve getirilen 51 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı De Boer ile yolların ayrıldığını duyurdu.

De Boer yönetimindeki Hollanda, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) C Grubu'nu üçte üç yaparak lider tamamlamış, son 16 turunda ise Çekya'ya 2-0 yenilerek elenmişti.

Öte yandan Türkiye'nin de bulunduğu 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Hollanda, ay-yıldızlıların arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Teknik direktörlük kariyerine başladığı ülkesinin Ajax takımıyla 2011'den 2014'e kadar üst üste 4 yıl lig şampiyonluğu yaşayan De Boer, Inter, Crystal Palace ve Atlanta United kulüplerini de çalıştırmıştı.

Futbolculuk döneminin büyük kısmını Ajax ve Barcelona'da geçiren De Boer, 2003-2004 sezonunda ise Galatasaray'da oynamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hollanda'da Frank de Boer ile yollar ayrıldı Sonraki Haber >>

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:12:20