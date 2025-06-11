Hollanda'da hedef 17 bin Suriyeli'yi geri göndermek

Van Weel, Hollanda devlet yayın organı olan NOS’a yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı: “Esad rejiminin çöküşüyle, Suriyelilerin dönüşte ciddi risk altında olduğu tezi artık geçersiz. Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı rapor, bunu net olarak ortaya koyuyor.”





TR724'ten Basri Doğan'nın haberine göre bakan, kararın “siyasi belirsizliğe rağmen acil olduğunu” vurgulayarak zamanlamayı savundu. Bugünden itibaren başvuran tüm Suriyeliler “güvenli bölge” kriteriyle değerlendirilecek. Daha önce dondurulan 17.000 dosya derhal yeniden işleme alınacak ve geri dönüşler 2026 başına kadar tamamlanacak.





UNHCR: Suriye hala tehlkeli

Bu karar, özellikle Amnesty International ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından tepkiyle karşılandı. Amnesty, Suriye’nin hala tehlikeli olduğunu ve bu kararın mültecilerin yaşamlarını riske atacağını savundu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Konseyi (UNHCR) ise, Suriyeli mültecilerin geri dönüşünün ancak gönüllü ve güvenli bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.





Hollanda’da geçtiğimiz günlerde hükümetin düşmesiyle birlikte Göç ve İltica’dan sorumlu bakan (Asiel en Migratie) görevinden çekildi. Bu kararın açıklanmasının ardından, koalisyon hükümetinin içinde siyasi kriz patlak verdi. Koalisyon n içerisinde büyük ortağı sağ eğilimli liberal VVD, bu koltuğu almak için mücadele ederken, küçük ortak sosyalist parti BBB’nin lideri kendi üyesini aday olarak gösterdi. Bu çekişme, hükümet içindeki belirsizliği derinleştiriyor.