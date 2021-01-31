Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'da ilkokul ve kreşler yeniden açılıyor /31 Ocak 2021 22:39

Hollanda'da ilkokul ve kreşler yeniden açılıyor

Hollanda'da koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce kapatılan ilkokul ve kreşlerin yeniden açılacağı belirtildi. Bir öğrencinin testinin pozitif çıkması halinde ise sınıftaki tüm öğrencilerin 5 gün karantinada kalması gerektiği ifade edildi.

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Hollanda'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kapalı olan ilkokul ve kreşler 8 Şubat'tan itibaren tekrar açılıyor.

Ülkede geçici hükümetin İlköğretim ve Medya Bakanı Arie Slobs, pazar günü Lahey kentindeki Başbakanlık Konutu'nda yapılan Covid-19 toplantısı sonrasında basına açıklamada bulundu.

Slobs, ilkokul ve kreşlerin 8 Şubat'tan itibaren açılacağını söyledi.

Öğretmenler için okullarda Covid-19 vakalarının tespitinde hızlı sonuç veren test uygulama imkanı olacağını belirten Slobs, bir öğrencinin testinin pozitif çıkması halinde ise sınıftaki tüm öğrencilerin 5 gün karantinada kalması gerektiğini ifade etti.
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