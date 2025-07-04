Hollanda'da iltica edenleri zor günler bekliyor: İşte yeni düzenleme!

Hollanda'da, iltica hakkının ciddi boyutta kısıtlanmasını öngören, Haziran ayında iktidardaki koalisyon hükümetinin dağılmasına yol açan iki tartışmalı yasa tasarısı ilk engeli aştı.





DW Türkçe'nin haberine göre yasa tasarıları Hollanda Temsilciler Meclisi'nde (İkinci Meclis), oy çoğunluğuyla kabul edildi.





Düzenlemeler Hollanda'ya iltica etmeyi ve aile birleşimini zorlaştırıyor. Ayrıca yasadışı yollardan ülkeye gelenler ve onlara yardım edenlerin cezalandırılması öngörülüyor.





Hukukçular, mülteci örgütleri, göç ve iltica kurumları bu yeni düzenlemelerin hukuka aykırı ve aynı zamanda fiilen uygulanamaz olduğu konusunda uyarılarda bulunmuştu. Ancak buna rağmen düzenlemeler ilk eşiği geçti.





Wilders'in istediği oldu

Bu yasa tasarıların hazırlanmasına aşırı sağcı Geert Wilders öncülük etmişti. Wilders'in liderlik ettiği Özgürlük Partisi'nin ( PVV) yer aldığı koalisyon hükümeti bu düzenlemelere ilişkin anlaşmazlık nedeniyle dağılmış, Ekim sonunda erken seçime gitme kararı alınmıştı.





Ancak koalisyon hükümeti dağılmış olsa da "tüm zamanların en sert iltica yasasını hayata geçirmeyi" vaat eden Wilders, iki tasarının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini sağladı.





Oylamada, Temsilciler Meclisi'ndeki en güçlü parti olan PVV, eski hükümet ortaklarıyla birlikte tasarılar lehinde oy kullandı.





Şimdi gözler Hollanda Parlamentosu Senatosu'na (Birinci Meclis) çevrildi. Sonbaharda gündeme alınması öngörülen yasa tasarılarının Senato'da kabul edilip edilmeyeceği bilinmiyor.





İltica başvurularında yüzde 50 oranında azalma

Düzenlemeler iki tür iltica statüsü öngörüyor. Savaş veya afet bölgelerinden gelenler ile etnik köken gibi bireysel nedenlerle zulüm gören kişiler ayrı ayrı değerlendirilecek.





Verilecek oturum izinleri beş yıldan üç yıla düşürülecek, aile birleşimi de ciddi boyutta kısıtlanacak.





Hollanda'ya her yıl gelenlerin yaklaşık yüzde 12'sini iltica başvurusunda bulunanlar oluşturuyor.





2024 yılında Hollanda'ya 32 bin kişi iltica başvurusunda bulundu, 10 bin kişi de aile birleşimi için başvurdu.





2025'in ilk üç ayında rakamlarda yüzde 50 oranında düşüş olduğu belirtiliyor. Diğer Avrupa ülkelerinde de iltica başvurularında benzer eğilimler, gerileme gözlemleniyor.