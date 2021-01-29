Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'da koronavirüs için toplanan şahsi bilgiler sızdırıldı /29 Ocak 2021 22:14

Hollanda'da koronavirüs için toplanan şahsi bilgiler sızdırıldı

Hollanda'da koronavirüsle mücadele kapsamında çok sayıda kişiden toplanan kişisel verilerin sızdırıldığı belirtildi.

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Hollanda sağlık otoritesi olan GGD'den yapılan açıklamada, Koronavirüs izleme ve takip programına katılan çok sayıda kişinin şahsi bilgilerinin sızdırıldığı belirtildi.

Euronews'in haberine göre; GGD yetkilileri verilerin çalındığına dair yayınlanan medya haberlerini doğruladı ve iki ayrı sızıntı olduğu kaydedilerek özür dilendi. Açıklamada, veri hırsızlığından kaç kişinin etkilendiğinin bilinmediği ancak sayının binleri bulabileceği ifade edildi.

Veriler internette satışa çıkarıldı

GGD, veri sızıntılarının kullanılan izleme ve takip sisteminden kaynaklandığını ve potansiyel gizlilik açıkları olduğu gerekçesi ile inceleme altında olan bir akıllı telefon uygulamasıyla ilgili olmadığını söyledi.

Açığa çıkan verilerin internet üzerinde satılığa çıkarıldığı tespit edildi ancak henüz birilerinin satın alıp almadığı netleşmiş değil.

İhmali olanların işine son verilecek

GGD yetkilileri kurumda çalışan kötü niyetli insanları bu gibi şeyler yapmaktan alı koymanın yüzde 100 mümkün olmadığını ancak ihmali ve art niyeti olduğu tespit edilen herkesin görevine son verileceğini ve güvenlik sistemlerinin güçlendirileceğini söyledi.

Yayıncı RTL ilk olarak sızıntı haberini bildiren basın kuruluşu oldu. GGD, isimler, adresler, sosyal güvenlik numaraları, telefon numaraları ve test sonuçlarını içeren sızıntıları doğruladı.
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