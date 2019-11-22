Hollanda'da kültürler arası anlamlı program

Geceye katılan Hollanda Koalisyon Hükümeti Demokrat 66 Partisi Milletvekili ve Entegrasyon Sözcüsü Jan Paternotte, Türkiye’den gelen çoğu öğretmen mültecilerin Hollandaca konuşması karşısında hayranlığını dile getirdi. ‘Dil öğrenip burada öğretmenliğe başlamanız takdire şayan. Bundan mutluluk duydum. İnanıyorum ki öğretmen açığımızı kapatacaksınız.’ dedi.





Amsterdam Huis van De Wijk de Aker’da düzenlenen ve moderatorlüğünü Sahnti Tuinstura’ın üslendiği programa Hollanda Koalisyon Hükümeti Demokrat 66 Partisi Milletvekili ve Entegrasyon Sözcüsü Jan Paternotte, Yazar Cees Buys, Hollandalı semt sakinleri, işadamları, sanatçılar, akademisyenler ve ülkenin değişik şehirlerinde ikamet eden mülteciler katıldı.





Açılış konuşmasını yapan Huis van De Wijk de Aker semt sakini Tr724 Hollanda Temsilcisi gazeteci Basri Doğan, bu tür etkinliklerin entegrasyona ve birlikte yaşama sanatına önemli katkılar sağladığına inandığını söyledi. Doğan, şunları anlattı: “Komşularımızla iyi ilişkilerimiz var ve bunu çok değerli buluyoruz. Birbirimizi ne kadar çok anlarsak, birlikte yaşamak o kadar kolay olur. Değerli dostum ve arkadaşım Cees Buys ve ben yeni mülteci ailelerin Hollandalı ailelerle iletişim kurmalarına ve kendi varlıklarını yeniden inşa etmelerine yardımcı oluyoruz. Sonuç, kısa sürede Hollanda dilini öğrendikleri ve birbirleriyle diyalog bulduklarıdır. Bu durum, çevrelerindeki Hollandalılar tarafından da büyük beğeni topluyor. Diyalog programlarımıza devam edebileceğimizi ve bu konuda bizi desteklemeye ve takip etmeye devam edeceğinizi ve çok keyifli akşamlar olacağını umuyorum. Son on iki ayda 12 program düzenledik. Bunların başında 5 Mayıs Hollanda Özgürlük yemeği, iftar akşamları, komşular günü, eğitim akşamı, kadınlar günü, doğu ve batı sanatı Vincent Van Gogh ve Ebru akşamı, semt festivali ve bugün düzenlediğimiz Entegrasyon ve Rumi akşamı. Bu önemli programlarımıza Brüksel’den ekibi ile bize destek veren Semazen Abdulkadir Dikici ve Tasavvuf musikisi ekibine teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam olacağını belirtmek istiyorum.”













‘4 YILDIR MÜLTECİLERİN ENTEGRASYONU İLE İLGİLENİYORUM’





Hollanda Koalisyon Hükümeti Demokrat 66 Partisi Milletvekili ve Entegrasyon Sözcüsü Jan Paternotte, geceye katılmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek sözlerine başladı. Paternotte, Türk mültecilerden memnuniyetini şöyle anlattı: “Amsterdam’ın farklı semtlerinden Hollandalılar ve ülkenin farklı kesimlerinden mültecilerin burada olmaları ve birlikte entegrasyona iyi bir katkı sunmalarından çok memnunum. Basri Doğan ve arkadaşlarına teşekkür ederim. Kısa bir süre önce mültecilerin toplu merkezi işlemlerinin yapıldığı Ter Apel şehrine ziyarette bulunmuştum. Bugün sizler ile birlikte olmak benim için önemli olduğunu söylemek isterim. 2015 yılından bu güne değin entegrasyon konusunda aktif çalışmalar yürütüyorum. O yıllarda binlerce Suriyeli mülteci Hollanda’ya gelmişti. Onların yerleşim ve barınma yerlerinin hazırlanmasında yardımcı olmuştum. Bu konuda eski okul ve eski spor komplekslerini onlar için tahsis etmiştik. İkamet ettiğim Amsterdam’dan bisiklet ile giderek onlar ile temas kurmuştum. Onlar ile İngilizce konuşurduk. Onların dil ve ülkeye katılımları ile çalışmalarında bulundum. Bu gün ise sizlerle birlikte kendi dilimizle anlaştuk. Güzel bir etkinlikte sizler ile olmaktan son derece memnun olduğumu tekrar belirtmek isterim.’’













‘HOLLANDA’DA ÖĞRETMEN AÇIĞINI KAPATIYORSUNUZ’





Kısa süre içerisinde dili kendi çabaları ile öğrenen mültecilerin eğitim alanında staja başlayıp öğretmenlik yapmalarının takdire şayan olduğunu kaydeden Paternotte “Hollanda’da çok sayıda öğretmen açığı var. Bu konuda sizlerin katkısının önemli. Sizlerin staj ve okullarda öğretmenlik yapmanız çok olumlu bir gelişme. Hem entegrasyon hem de iş piyasasına katılarak uyum süreçlerinizin hızlandırılması yönünde önemli katkı sağlayacaktır. Bu açıdan burada bunu duymaktan son derece memnunum.” dedi.













‘YILLAR GEÇSE DE MEVLANA HERKESİ KUCAKLIYOR





Araştırmacı-Yazar Cees Buys ise Mevlana Celaleddin Rumi’nin sosyal yaşama katkısının büyük olduğunu vurguladı. Buys, “Mevlana yaşadığı dönemde herkesi kucaklayıcı söylemi ile tüm batı dünyasında aradan yıllar geçse de hala sevgi ve saygı ile anılmaktadır. ‘Ne Olursan Ol Yine Gel’ çağrısı bir sevgi çağrısıdır, hoşgörü çağrısıdır. Bugün ben de bu çağrı ile buradayım. Bugün ülkenin farklı şehirlerinden mülteciler ile birlikte olmaktan son derece mutlu oldum. Aslında mülteciler ilk tanışıklığım Bodrum’da sahile vuran Aylan Kurbi ile oldu. Sahile vuran cesedi beni çok etkiledi. O günden sonra ben de bu mültecilere nasıl yardımcı olabilirim çabası içerisinde oldum. Onların şirket kurmaları ve iş piyasasında aktif olmaları için çaba sarf ediyorum. Onlara bu yönde destek ve fikir veriyorum. Bu tür akşamların birlikteliğe ve ortak yaşa olumlu katkılar sunacağından eminim.” ifadelerini kullandı.













MESNEVİ’DEN BEYİTLER





Mevlana hayranı Claudette Manuale’nin , Neyzen Salih Uslu’nun üflediği ney eşliğinde Mesnevi’den beyit okuduğu gecede, Türkiye’de 18 ay hapis yattıktan sonra Amsterdam’a gelen öğretmen Adem Korkut da yan flüt ile eserler seslendirdi. Sema ustası Mevlevi Abdulkadir Dikici katılımcılara unutulmaz bir sema gösterisi yaptı.





‘ALLAH CÖMERTLER İLE BERABERDİR’





Program sonunda Mevlana Celaleddin Rumi ve sema hakkında katılımcıların sorularını cevaplayan sema ustası Mevlevi Abdulkadir Dikici, Rumi Platform Koordinatörü Cees Buys’a bu güzel katkısından dolayı teşekkür etti. Dikici, “Sema binlerce yıldır devam eden bir etkinliktir. Her figürde, her kıyafette bir sembol var. Sağ el bu şekilde açık kalır. İnsan kendi aczini bilen varlıktır. Aciz olduğunu bilen varlık insandır. Tek olan yüce yaratıcı Allah’tan devamlı talepte bulunur. Allah’ta en çok kendisine dua edeni sever. Kim daha çok dua ederse Allah ona yakındır. Allah’tan istemeyi bırakır isek, önce kendimizi bırakmış oluruz. Allah’ı unutmuş oluruz. Sol ile Allah’tan aldığımızı başka insanlara veririz. Allah cimrileri sevmez. Allah cömertler ile beraberdir.” şeklinde konuştu.





Program sonunda katılımcı konuşmacılara birer buket gül ve günün anısına özel olarak yapılmış Entegrasyon ve Rumi Akşamı plaketleri takdim edildi. Program daha sonra verilen resepsiyon ve ikramlar ile sona erdi.