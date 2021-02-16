Avrupa'da bir ilk: Hollanda'da mahkeme sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını istedi

Temyiz başvurusu, bugün saat 16:00'da yapılacak acil oturumda ele alınacak. Hükümet, davayla ilgili temyiz süreci sonuçlanana kadar sokağa çıkma yasağının sürdürülmesini istiyor.

Avrupa ülkelerinde daha önce hiçbir mahkeme sokağa çıkma yasağının kaldırılması yönünde bir karar almamıştı.

"Virus Truth" (Virüs Gerçeği) adlı koronavirüs önlemleri karşıtı grup, sokağa çıkma yasağının kaldırılması için Lahey Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Mahkemeye göre, sokağa çıkma yasağı, "hareket özgürlüğü ve mahremiyet hakkını" ciddi biçimde ihlal ediyor ve çok dikkatli karar almayı gerektiriyor.

Hollanda hükümeti, sokağa çıkma yasağı için, acil durumlarda Parlamento'nun karar alma sürecine dahil olmasını gerektirmeyen "Olağanüstü Hal Yasası'nı" temel almıştı. Mahkemeye göre ise hükümetin bu kararı almasını gerektirecek özel bir aciliyet durumu yoktu.





Yargıç, "Olağanüstü hal yasasına dayanan geniş kapsamlı bir tedbir, ancak akut bir acil durum gerçekten meydana gelirse verilebilir" dedi. Salgını, mutasyona uğrayan yeni virüsü ve sağlık kurumları üzerindeki baskıyı da göz önünde bulundurduklarını belirterek, büyük bir endişe döneminde alınan sert önlemlerin de hukuka dayanması gerektiğini söyledi.





Para cezalarının akıbeti belirsiz

Hollanda'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere verilen 95 euro tutarındaki para cezalarının ne olacağı ise hala belirsizliğini koruyor.





Mahkemenin, bu konuyu da incelediği belirtiliyor.





Ülkede hükümet, sokağa çıkma yasağını 3 Mart'a kadar uzatmıştı.





Hollanda'da sokağa çıkma yasağının ardından, vaka ve ölüm oranları azaldı. 23 Ocak'ta günlük ortalama 6 bin civarındaki vaka sayıları, 3 bine geriledi. Ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 32 bini aştı. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 14 bin 662 kişi hayatını kaybetti.