Hollanda'da Nazilerle işbirliği ile suçlanan 425 bin kişiye dair arşivler açılıyor

Hollanda, 2'nci Dünya Savaşı sırasında Nazilerle işbirliği yapmakla suçlanan Hollandalılar hakkındaki arşivleri açmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, perşembe günü 30 milyon sayfalık kayıt kamuoyunun erişimine açılmış olacak.





The Guardian gazetesinin haberine göre, açılacak olan arşivlerde, savaş sırasında Hollanda'yı işgal eden Nazilerle işbirliği yapmakla suçlanan 425 bin kişiye ilişkin bilgiler yer alıyor. Buna göre, Hollanda'daki Alman işgali sona erdikten sonra kurulan özel yargı yetkisine sahip mahkemelerin (CABR) merkezi arşivleri, ulusal arşiv kuralları uyarınca açılacak.





KISA SÜRELİĞİNE DİJİTAL ERİŞİM DE SAĞLANACAK

Hollanda'nın en çok ziyaret edilen savaş arşivi olan söz konusu arşive bugüne kadar sadece araştırmacılar, dahli olanlar ve doğrudan kendi nesillerinden gelen kişiler erişebiliyordu. Ancak perşembe itibarıyla, fiziksel arşiv, genel ziyaretçilere de açık olacak. 2025'in ilk üç ayı boyunca araştırmacılar, mağdurların kendilerinden sonra gelen nesiller ve fail oldukları iddia edilen kişiler, ilk defa bu veri tabanının dörtte birine dijital erişim de sağlayabilecek. Bu erişim de Lahey'deki ulusal arşivde mümkün olacak.





Haklarındaki arşivler kamuoyuna açılacak olan kişilerin akrabaları ise 'karışık duygular' içinde olduklarını anlattı. Ailesinin tarihine arşivde yer verilen 74 yaşındaki Connie, "Bu biraz rahatsızlık verici. Eğer insanlar soyadımızı arama motoruna yazarsa sonunda ne çıkacağını bilmiyorum" dedi. Amsterdam Üniversitesi Holokost (Yahudi Soykırımı) Çalışmaları Emeritus Profesörü Johannes Houwink ten Cate ise "Bu, askeri ve siyasi işbirlikçileri cezalandırdıktan sonra Hollandalıların işbirliği ile ilgili hatıralarını bastırmalarının bir parçası. İşbirlikçilerin çocuklarının ve torunlarının olası sonuçlardan korkmasını anlayabiliyorum ama benim kişisel deneyimim dosyaları gördüklerinde duygularının huzura erdiği yönünde. Bunu açmak önemli bir adım" değerlendirmesinde bulundu.





Hollanda'daki Yahudi toplumundan 102 bin kişi, yani söz konusu toplumun dörtte üçü devlet, polis ve halkla yapılan işbirliği ile de birlikte Naziler tarafından öldürülmüştü.