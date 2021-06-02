Hollanda'da on binlerce ebeveyn TİK TOK'a 1,4 milyar euroluk dava açtı

Hollanda'da 64 binden fazla ebeveyn, çocukların güvenliği ve mahremiyetini yeterince korumadığı gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok aleyhine toplam 1,4 milyar euroluk dava açtı.





Dava dilekçesi, Hollandalı ebeveynleri temsilen Piyasa Bilgi Araştırma Vakfı (SOMI) tarafından Amsterdam Mahkemesi'ne sunuldu. Vakıf temsilcisi Cor Wijtvliet, düzenleyicilerin TikTok'a karşı yeterince harakete geçmemesi üzerine mahkemeye gitme kararı aldıklarını söyledi.





SOMI'ye göre TikTok, gizlilik mevzuatı da dahil birçok Avrupa yasasını ihlal ediyor.





Hollanda'da 1 milyondan fazla çocuk kullanıcıyı ilgilendiren dava dilekçesinde, TikTok'un, uygun şekilde izin istemeden hedefli reklamları görebilmeleri için çocuklardan veri topladığı savunuldu. Davacılar, bu verilerin hangi amaçla toplandığının da açıklanmadığını belirtti.





Davacılar, TikTok'un çocukları korumak için yeterince çaba göstermediğini de öne sürerek, kullanıcıların birbirlerini tehlikeli şeyler yapmaya zorlaması nedeniyle, dünyanın bazı ülkelerinde çocukların öldüğüne işaret etti.



