Hollanda'da ötenazi taleplerinde büyük artış

Hollanda’nın idari başkenti Lahey’de bulunan Ötenazi Uzmanlık Merkezinin (Expertisecentrum Euthanasie) Direktörü Steven Pleiter, kendilerine her gün yaklaşık 13 talebin geldiğini ve taleplerin çoğunlukla bunama ve yaşlılık sebebiyle vücutta ortaya çıkan hastalıklardan kaynaklandığını belirtti.







Ötanazinin yasal dayanağı





Hollanda'da 2002'de yürürlüğe giren yasa 'dayanılmaz ağrılara sahip olan ve iyileşme umudu bulunmayan' kişilere ötenazi uygulamasına izin veriyor.





Aile hekimi tarafından incelenen talep, daha sonra en az bir doktorun daha katıldığı bir heyet ile tekrar incelendikten sonra karara bağlanıyor.





Değerlendirmenin sonucunda ötenazi isteği kabul edilen hastanın solunumu ilaç yoluyla tamamen durduruluyor.





Geçen yıl bir doktor, ötenazi yasasının çerçevesi dışına çıkarak bir hastasını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanmıştı. Mahkeme, ilgili yasanın tüm gereklerini yerine getirdiğini belirttiği doktor hakkında beraat kararı vermişti.