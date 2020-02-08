Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'da ötenazi taleplerinde büyük artış /08 Şubat 2020 12:08

Hollanda'da ötenazi taleplerinde büyük artış

Hollanda'da 2019'da ötenazi yoluyla hayatını sonlandırmak isteyenlerin sayısı önceki yıla göre yüzde 22 arttı. Geçen yıl 3 bin 122 hastadan gelen ötenazi isteğinin yaklaşık 900'ü kabul edildi.

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Hollanda’nın idari başkenti Lahey’de bulunan Ötenazi Uzmanlık Merkezinin (Expertisecentrum Euthanasie) Direktörü Steven Pleiter, kendilerine her gün yaklaşık 13 talebin geldiğini ve taleplerin çoğunlukla bunama ve yaşlılık sebebiyle vücutta ortaya çıkan hastalıklardan kaynaklandığını belirtti.

Ötanazinin yasal dayanağı

Hollanda'da 2002'de yürürlüğe giren yasa 'dayanılmaz ağrılara sahip olan ve iyileşme umudu bulunmayan' kişilere ötenazi uygulamasına izin veriyor.

Aile hekimi tarafından incelenen talep, daha sonra en az bir doktorun daha katıldığı bir heyet ile tekrar incelendikten sonra karara bağlanıyor.

Değerlendirmenin sonucunda ötenazi isteği kabul edilen hastanın solunumu ilaç yoluyla tamamen durduruluyor.

Geçen yıl bir doktor, ötenazi yasasının çerçevesi dışına çıkarak bir hastasını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanmıştı. Mahkeme, ilgili yasanın tüm gereklerini yerine getirdiğini belirttiği doktor hakkında beraat kararı vermişti.
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