Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda'da sığınmacıları yolcu gemilerine yerleştirme planı tartışılıyor /24 Temmuz 2022 11:22

Hollanda'da sığınmacıları yolcu gemilerine yerleştirme planı tartışılıyor

Hollanda hükümetinin göçmen merkezlerinin aşırı kalabalık olması nedeniyle sığınmacıları yolcu gemilerine yerleştirme planına insan hakları kuruluşlarından tepki geldi.

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Hollanda hükümeti yaklaşık 3 bin göçmeni yolcu gemilerine yerleştirmeyi planladığı için eleştirildi, insan hakları kuruluşlarından "saçma" ve "yasa dışı" tepkisi geldi. 

The Guardian'ın haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlattığı 24 Şubat'tan bu yana, yaklaşık 60 bin Ukraynalı göçmen Hollanda'ya ulaşırken ülkedeki göçmen barınma merkezlerinde yer kalmadığı, bu nedenle sığınmacıların yolcu gemilerine "kapatılması" gündeme geldi. 

Hükümetin ülkedeki göçmen barınma merkezlerindeki yoğunluk gerekçesiyle üç büyük gemiyi şimdiden devreye soktuğu, birinin ise IJmuiden yakınlarındaki Velsen'de demirlediği belirtildi. Buna göre, hükümet yetkilileri göçmenlerin söz konusu gemilerde alıkoyulduğu yönündeki suçlamaların önüne geçmek için "gemilerde serbest dolaşıma nasıl izin verileceği" şeklinde incelemelerini sürdürüyor. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Hollanda Temsilciliği, söz konusu planın uygulanmasının göçmenler için yeni travmalar yarabileceğine dikkat çekti. Mülteci hakları kuruluşu VluchtelingenWerk'ten yapılan açıklamada da, göçmenlerin gemilere yerleştirilmesi planı "saçma" olarak nitelendirildi.

Habere göre, planın eylül ayından itibaren uygulanması hedefleniyor.
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