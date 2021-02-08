Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlaması uzatıldı /08 Şubat 2021 23:53

Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlaması uzatıldı

Hollanda'da alınan tedbirler sonrasında yeni koronavirüs vakalarında azalma olması karşın, yeni vakaların üçte ikisinin daha hızlı bulaşan mutasyonlu tür olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uzatıldığı belirtildi.

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Hollanda hükümeti, sokağa çıkma kısıtlamasını 3 Mart'a uzattı. 

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Mart sabahına kadar uzatıldığını açıkladı.

Hollanda hükümetinin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, vaka sayılarının azalma eğilimi gösterdiği fakat yeni vakaların üçte ikisinin, ilk kez İngiltere'de tespit edilen Covid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipi olduğu belirtildi.
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