Hollanda'da sokağa çıkma yasağı temyiz mahkemesi tarafından tekrar konuldu

Koronavirüs pandemisine karşı ocak ayının son haftasında ilan edilen gece sokağa çıkma yasağını protesto eden Hollandalıların mahkemeden çıkardığı 'yasağın derhal kaldırılması' kararı kısa ömürlü oldu. Hükümetin başvurduğu temyiz mahkemesi, Hollandalılar gece sokağa çıkamadan, yasağı tekrar tesis etti.

Lahey'deki bir mahkemenin 'hükümetin parlamento onayını almamasından ötürü meşru olmadığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağının derhal kaldırılması' kararı temyizde askıya alındı. Hükümetin başvurduğu temyiz mahkemesinin üç yargıçtan oluşan komisyonu, salı gecesi 21.00'de sokağa çıkmanın serbest hale gelmesine ramak kala yasağı tekrar tesis etti.

Kesin karar cumaya

Yargıçlar, yasağın meşru olup olmadığına dair tam teşekküllü oturumun cuma günü yapılacağını duyurdu.





Gece sokağa çıkma yasağının yürürlükte olup olmadığına dair kamuoyunda kafa karışıklığı oluşmasını istemediklerini söyleyen temyiz yargıçları, devletin çıkarlarının, sokağa çıkma yasağının kaldırılması için Lahey'deki mahkemede dava açan Korona Gerçekleri (Viruswaarheid) grubunun şikayetlerinden daha ağır bastığını belirtti.





Davayı açan protestoculardan temyiz yargıçlarına tepki

Hollanda çapında iç savaş havası estiren protestoların örgütlenmesinde anahtar rol oynayan Viruswaarheid kurucusu Willem Engel, temyiz mahkemesi kararına sert tepki gösterdi.





Engel, "Büyük hata yapıyorsunuz. Bu, kabul edilemez" diye seslendiği temyiz yargıçlarının yargı karşısında hesap vermeleri gerektiğinden söz etti.





Başbakan Rutte'den ödünsüz tavır

İstifa eden ve gelecek ayki seçimlere dek vekaleten devam eden hükümetin Başbakanı Mark Rutte, dün Lahey'deki mahkeme kararının ardından -daha temyize başvurulmadan evvel- sokağa çıkma yasağının her halükarda uygulanacağı açıklamasını yapmıştı. Rutte daha sonra salı gecesi "Sokağa çıkma yasağı bu gece de uygulanmaktadır. Evde oturmanız, mümkün olduğu kadar az insanla görüşmeniz ve sokağa çıkma yasağı dahil tüm önlemlere uymanız hala büyük önem arz ediyor" diye tweetlemişti.