Hollanda'da suç örgütlerinin işkence odası olarak kullandığı 7 konteyner bulundu

BBC Türkçe'nin haberine göre Ülkenin orta güney kesiminde yer alan Wouwse Plantage köyünde birkaç hafta önce düzenlenen operasyonda bir uyuşturucu laboratuvarı bulunmuştu. Aynı bölgeye polis geçen hafta yeni bir baskın düzenledi.





Baskında, denizde ve karada işkence yapmak için düzenlenmiş 7 adet gemi konteyneri bulundu.





Hollanda medyasına göre, ses geçirmez konteynerlerin içinde tavanda asılı kelepçe ve makaslar ile zemine vidalanmış bir sandalye yer alıyor.





Olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan birinin, geçen aylarda Dubai'de yakalanan uyuşturucu çetesi lideri Ridouan Taghi'nin ölüm listesinde bulunduğu belirtildi.



