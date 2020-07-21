Hollanda'da ürküten koronavirüs yükselişi

sol.org.tr'de yer alan habere göre Hollanda'da yeni tip koronavirüs vaka sayısının bir haftada yüzde 84 oranında yükseldiği açıklandı.





Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yayımladığı haftalık ortalamaya göre, 15-21 Temmuz tarihlerinde ülkede 987 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.





Buna göre, günde ortalama 141 kişide Covid-19 tespit edilirken, son haftada vaka sayılarında yüzde 84'lük bir artış gerçekleşti.





Hollanda'da Covid-19 vaka sayısı 52 bin 73'e yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 136'ya ulaştı.





RIVM'dan yapılan yazılı açıklamada, 8-14 Temmuz tarihlerinde görülen vaka sayısının 534 olduğu, bu sayının geçen hafta neredeyse 2'ye katlandığı belirtilerek, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için insanların kurallara uymasının önemine vurgu yapıldı.