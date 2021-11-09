Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'da yoğun bakım krizi: Yer kalmadı /09 Kasım 2021 19:43

Hollanda'da yoğun bakım krizi: Yer kalmadı

Hollanda'nın Limburg bölgesindeki beş hastane ortaklaşa yaptıkları açıklamada yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu ve daha fazla yeni tip korona virüs (Kovid-19) hastasına yer kalmadığını açıkladı.

SHABER3.COM

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'ye hitaben yapılan açıklamaya Limburg bölgesindeki beş hastanenin yönetimi imza attı.Açıklamada, yoğun bakım yatak kapasitesinin tamamen dolduğunu belirten hastaneler, sağlık sisteminin durmak üzere olduğu uyarısında bulundu.

Muhtemel yoğunluklara karşı hazırlandıklarını belirten hastaneler, vakaların beklenenin çok üzerinde yükseldiğini ve mevcut durumun yerel düzeyde acil durum (siyah kod) teşkil ettiğini kaydetti.

HASTANELERDE PERSONEL EKSİKLİĞİ

Başta hemşire olmak üzere hastanelerdeki personel eksikliğine değinilen açıklamada, Kovid-19 hastalarına bakmak için diğer hastaların ihmal edilmesi tehlikesiyle kaşı karşıya kalındığına dikkat çekildi.

Polikliniklerin yüzde 144, yoğun bakımların yüzde 136 kapasiteyle çalıştığı belirtilen açıklamada, 3. doz aşıların bir an evvel başlaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, durumun Limburg için geçerli olsa da Hollanda'nın diğer bölgelerinin de yakında benzer bir durumda kalabileceği uyarısında bulunuldu.

Günlük vaka sayılarının ekim ayının başından beri yükseldiği Hollanda'da yüksek aşılama oranına rağmen vaka sayılarındaki yükseliş devam ediyor.

Hollanda'da Kovid-19 ve varyantlarıyla mücadelede öncelikli olarak 80 yaşın üzerindekilere veya kronik rahatsızlığı bulunanlara 6 Aralık itibarıyla üçüncü doz aşının uygulanması kararı verilmişti.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hollanda'da yoğun bakım krizi: Yer kalmadı Sonraki Haber >>

İYİ Parti Grup toplantısında Erdoğan'ın videosu ekrana geldi, NTV yayından çıktı!

İYİ Parti Grup toplantısında Erdoğan'ın videosu ekrana geldi, NTV yayından çıktı!

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e gönderme 'Bana çalmadı, yedirmedi' desinler

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e gönderme 'Bana çalmadı, yedirmedi' desinler

Akşener: AKP'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık

Akşener: AKP'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık

Polonya - Belarus sınırında göçmen krizi derinleşiyor

Polonya - Belarus sınırında göçmen krizi derinleşiyor

Zekai Aksakallı ve Abidin Ünal’a 15 Temmuz rüşveti

Zekai Aksakallı ve Abidin Ünal’a 15 Temmuz rüşveti

AKP'li Yavuz'dan skandal laflar

AKP'li Yavuz'dan skandal laflar

Sierra Leone'da yakıt tankeri patladı

Sierra Leone'da yakıt tankeri patladı

aHaber'den bir provokasyon girişimi daha

aHaber'den bir provokasyon girişimi daha

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:15:27