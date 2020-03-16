Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda'daki Türk düğünü polis müdahalesiyle sonlandırıldı /16 Mart 2020 14:37

Hollanda'daki Türk düğünü polis müdahalesiyle sonlandırıldı

Hollanda'da Türklerin düzenlediği düğün töreni, koronavirüs yasağının aşılması için yapılan ilginç girişimle gündeme geldi.

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Hollanda’nın Lahey kentinde Pazar akşamı yaklaşık 500 kişinin katıldığı Türklerin düğün töreni, polisin müdahalesi ile sonlandırıldı.

Opera adlı düğün salonunun sahibi, daha önce hükümet tarafından alınan, “100 kişiden fazla kişinin katıldığı etkinliklerin iptali” kararı nedeniyle, davetlileri 96’şar kişilik beş ayrı salona dağıttıklarını söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Bakanlar kurulunun Pazar günü aldığı önlemlerin saat 18:00’den itibaren yürürlüğe girmesinin ardından polis, düğünü sonlandırdı.

AD gazetesine konuşan davetlilerden bazıları, düğünde koronavirüs bulaşmış bir kişinin de bulunduğunu söyledi.
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