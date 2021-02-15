Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda'dan Erdoğan'a şok suçlama /15 Şubat 2021 20:07

Hollanda'dan Erdoğan'a şok suçlama

Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumu (NCTV), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hollanda iç güvenliğini tehdit ettiği, selefiliğin yaygınlaşmasında büyük rol oynadığı ve gelinen noktanın endişe verici olduğu yönünde rapor hazırladı.

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BASRİ DOĞAN - TR724
 
NCTV’ye göre Erdoğan İslam dinini siyasi çıkarlar için kullanıyor ve cihatçı kurumlarla birlikte hareket ediyor. Erdoğan’ın bu eylemleri Hollanda’da bulunan Türk kurumlarını olumsuz etkiliyor.

Yurtdışında yaşayan Türklerin Erdoğan’ın yönlendirmelerinden etkilendiklerini belirten NCTV, “Hollanda’daki çok sayıda Erdoğan taraftarı Türkiye’ye dernekler ile bağlı. Bu dernekler  Türkiye devletiyle işbirliği halinde. Bu sebeple, söz konusu gruplar Hollanda’daki sosyal ve siyasal istikrarı etkileyebilir.” tespitinde bulundu.

“Erdoğan kendisini Sünnilerin küresel lideri olarak konumlandırmak istiyor”

Selefiliğin Suudi Arabastan kökenli olduğuna işaret edilen raporda, Erdoğan’ın Türkiye’yi İslam devleti haline getirmek istediği ve kendisini dünya genelinde “sünnilerin lideri” şeklinde konumlandırmak istediği vurgulandı. Aynı raporda Yeni Zelanda’daki cami saldırısından hemen sonra Erdoğan’ın anti demokratik açıklamalarının neticesinde Hollanda’da Gökmen T.’nin Utrecht şehrinde tramvayda 4 kişiyi silahla öldürmesinin arasında bir bağ olduğunu nun altı çizildi.
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