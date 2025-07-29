Hollanda'dan İsrail'e yaptırım

Hollanda, İsrail hükümetinde görev yapan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in ülkeye girişini yasakladı.



Gerekçe olarak, bu iki bakanın defalarca Filistinlilere karşı şiddeti körükleyici açıklamalar yapması ve Gazze'de “etnik temizlik” çağrılarında bulunması gösterildi.



Hollanda, bu adımı atarak İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç’in ardından benzer yaptırımlar uygulayan ülkeler arasına katıldı.



Hollanda Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lahey Büyükelçisi’ni resmen çağırarak, Gazze'deki insani durumla ilgili derin endişelerini diplomatik düzeyde ileteceğini duyurdu.



Hükümet açıklamasında, “Gazze’deki durum dayanılmaz ve savunulamaz hale geldi” ifadeleri yer aldı.



ARAŞTIRMA FONLARINA KISITLAMA DESTEĞİ



Hollanda, Avrupa Birliği’nin İsrail’in “Ufuk Avrupa” adlı bilimsel araştırma fonlarına erişimini kısıtlama önerisine destek verdiğini de duyurdu.



Hükümet, İsrail'in Avrupa Birliği ile yaptığı insani yardım tedarik anlaşmalarını ihlal etmesi durumunda, ticari yaptırımların devreye alınması için AB nezdinde baskı yapacağını belirtti.

