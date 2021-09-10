Hollanda'dan radikal karar: Hayvancılığı çevre için yüzde 30 azaltacak

Hollanda'nın en yüksek idari mahkemesinin, hükümetin hassas doğal alanlarda nitrojen oranını azaltmak için yeterince çaba göstermediğini ve 2019'da kabul edilen Avrupa Birliği (AB) yasalarını çiğnediğine hükmetmesinden sonra Hollandalı milletvekilleri harekete geçti.







Havadaki azot oksit miktarını azaltmak için otobanlardaki hız sınırını saatte 100 kilometreye düşüren Amsterdam hükümeti, koruma altındaki doğal alanlardaki nitrojen seviyesinin düşürülmesi için radikal bir kararla büyük baş hayvanların yüzde 30 oranda azaltılması için bir kanun teklifi hazırladı.





Maliye ve Tarım bakanlıkları tarafından hazırlanan kanun tasarısında, çiftçilerin maddi karşılığı ödenmek koşuluyla emisyon haklarından vazgeçmesi ve topraklarını devlete satması teklifi de yer alıyor.





Euronews'te yer alan habere göre kanun tasarısı hakkında konuşan Tarım Bakanı Carola Schouten, çiftçilerin emisyon hakları ve arazi satışı gibi unsurların konuşulduğunu ifade ederek, "Hayır, biz, çiftçilerden kurtulmak istemiyoruz. Sadece bazı bölgelerde şirketler mevcut varlıklarını bu şekilde sürdüremez. Uymamız gereken bazı kurallar var." diye konuştu.





Tarım Bakanlığı sözcüsü Rudi Buis ise konuyla ilgili olarak, "Biz küçük bir ülkeyiz. Endüstri, ulaşım, tarım ve kalabalık nüfus ile doğanın kaldırabileceği sınırların sonuna geldik. Acilen nitrojen ve açığa çıkan gübre sorununu çözmemiz gerekiyor. Bu sebeple yakın bir zamanda karar vermek durumundayız." ifadelerini kullandı.







Hollanda'da 100 milyonu aşkın besi hayvanı bulunuyor





Hayvancılıktaki en büyük sorunlardan biri, özellikle büyük başların açığa çıkardığı dışkı ve idrarın nitrojen bileşiği olan amonyak üretmesi. Amonyak, göllere ve nehirlere karıştığı zaman su yüzeyinde oksijen tüketen yosunların oluşmasına neden oluyor.





Hollanda, 100 milyondan fazla büyük baş, tavuk ve domuzla AB'nin en büyük hayvancılık endüstrilerinden birine sahip. Hollanda'da AB kanunlarına uyum çerçevesinde daha önce gaz kullanan inşaatların çalışmaları da durdurulmuştu.





Yeni yasa, 2030 yılına kadar korunan doğa alanlarının en az yarısının, sağlıklı nitrojen seviyelerine sahip olması gerektiğini taahhüt ediyor.