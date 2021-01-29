Samanyolu Haber /Spor / Hollanda'dan sonra İngiltere'de... /29 Ocak 2021 10:27

Hollanda'dan sonra İngiltere'de...

Hollanda'nın Fortuna Sittard'ın futbol kulübüne ortak olan Acun Ilıcalı şimdi de İngiltere'den bir takım almaya hazırlanıyor.

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Hollanda liginde top koşturan Fortuna Sittard'ın ortağı ve TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, "İngiltere'den bir takım alma ihtimalim var." dedi.

Story Box'ın YouTube kanalına mülakat veren Ilıcalı, İngiltere'de satın alacağı kulübün ismi hakkında bilgi vermekten kaçındı ve Fortuna Sittard'ın şu anki form grafiğinden memnun olduğunu vurguladı.

"O ZAMAN FARKLI ŞEYLER OLABİLİR"

Futbol takımlarının gelirlerinde ülkenin ekonomik gelişmişliği kadar nüfusun da belirleyici olduğunu belirten Ilıcalı, "Nüfus diye bir çarpan var aslında. Hollanda 12-13 milyonluk bir ülke iken ancak Türkiye'nin yakınına yaklaşabiliyor. O yüzden öyle çok büyük bir ekonomi şu anda yok, fakat İngiltere'de bir takım alma ihtimalim var. O zaman farklı şeyler olabilir." dedi. 

Ilıcalı, "Premier Lig'e çıkma adayı olan bir takım da olabilir. İngiltere'de maç seyret hayatın değişir. O maçlar, seyirciler, inanılmaz bir şey." ifadelerini kullandı.
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