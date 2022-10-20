Hollanda'dan Türkiye ile ilgili dikkat çeken karar

Rusya yönetiminin Ukrayna'da sürdürdüğü askeri saldırılar sonrasında Moskova'ya uygulanan enerji ambargosu ile batı Avrupa'ya giden gaz sevkiyatı kesilmişti.





Kış ayları öncesinde bu durumun nasıl bir sonuca neden olacağı endişeli bir şekilde beklenirken, Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz taşıyan TürkAkım boru hattının işletmecisi olan kuruma Hollanda yönetimince yeniden lisans verildiği aktarıldı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Hollanda, Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz taşıyan TürkAkım boru hattının işletmecisi olan South Stream BV şirketine yeniden ihracat lisansı verdi. Hollanda, Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz taşıyan TürkAkım boru hattının işletmecisi olan South Stream BV şirketine yeniden ihracat lisansı verdi.

Açıklama South Stream BV tarafından dün akşam yapıldı.Hollanda'daki yetkili kurum Eylül sonunda şirketin ihracat lisansını iptal etmiş, şirket lisansın yenilenmesini talep etmiş ve iptalin gaz sevkiyatı için sorun oluşturmadığını açıklamıştı.