Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda'dan Türkiye'ye ve gurbetçilere kötü haber /04 Haziran 2020 10:03

Hollanda'dan Türkiye'ye ve gurbetçilere kötü haber

Hollanda hükümeti, vatandaşlarına Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere tatile gitmeme çağrısında bulundu. Hükümet, Türkiye'yi "zorunlu haller dışında seyahat edilmemesi gereken ülkeleri" kapsayan turuncu listede tuttu. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu, AB dışındaki ülkelerden gelenler 15 gün karantinaya tabi tutulacak.

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, koronavirüs önlemlerini ele alındığı bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, vatandaşlarının 15 Haziran'dan itibaren, İngiltere ve İsveç dışındaki AB ülkelerine seyahat edebileceklerini söyledi.

Başbakan Rutte, AB sınırları dışındaki ülkelerin, zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken turuncu listede yer aldığına işaret ederek, tatil için Avrupa dışına çıkmamamları çağrısında bulundu.

Rutte, Avrupa dışındaki ülkelere tatile giden kişilerin, sorun yaşamaları halinde ülkeye geri getirilmeyeceklerini vurguladı.

15 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Başbakanın açıklamasında dikkati çeken konulardan biri de, Avrupa dışındaki ülkelere tatile giden kişilere, Hollanda'ya dönüşlerinde 15 gün karantina zorunluluğu getirilecek olmasıydı.

Rutte'nin açıklamasına göre, Türkiye de, "tatile gidilmemesi gereken ülkeler" listesinde kaldı. Türkiye'ye tatile gidenler, dönüşte 15 gün karantinaya tabi tutulacak.

Türkiye, Hollandalı turistlerin Yunanistan ve İspanya ile birlikte en çok tercih ettiği üç ülkeden biri. Geçen yıl, 1 milyon 170 bin Hollandalı turist, tatil için Türkiye'yi tercih etti.

Hollanda'da yaşayan Türkiye kökenli gurbetçiler içinde durum sıkıntılı. Hollanda'dan Türkiye'ye gidecek her gurbetçi dönüşlerinde mutlaka karantinada kalacak. Bu süre zarfında işlerine de gidemeyecekler . 

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, 20 Haziran'dan itibaren THY'nin Hollanda'dan İstanbul, Antalya, Kayseri, Trabzon gibi 5 ayrı noktaya uçması için Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Hollanda hükümeti, şimdilik seyahat edilememesini istediği İngiltere ve İsveç'teki gelişmelerin yakından izlenerek, vatandaşlarının yeni gelişmelere göre haftalık olarak bilgilendirileceğini açıkladı.
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