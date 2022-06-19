Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'dan yeni Srebrenitsa özürü /19 Haziran 2022 09:26

Hollanda'dan yeni Srebrenitsa özürü

Hollanda hükümeti Birleşmiş Milletler (BM) Barış Koruma Gücü olarak 1995'teki soykırım sırasında Srebrenitsa'da bulunan Hollandalı birliğin yetersiz silah ve insan gücü ile görev yaptığını belirtti ve askerlerden resmen özür diledi.

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Başbakan Mark Rutte, ülkenin orta bölgesindeki bir askeri üste düzenlenen törende yaklaşık 27 yıl sonra hala söylenmeyen kelimeler olduğunu belirterek Dutchbat III barış koruma gücünde görevli yüzlerce emekli askere seslendi.

Rutte "Bugün Hollanda hükümeti adına Dutchbat III'teki bütün kadın ve erkeklerden özür diliyorum. Sizlerden ve burada olamayan herkesten. Zor koşullarda, hatta bunun mümkün olmadığı durumlarda bile en iyiyi yapmaya çalışan Dutchbat III'e mümkün olan en büyük şükran ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Tören geçtiğimiz yıl yaklaşık 850 kişilik Dutchbat III birliğinin Srebrenitsa'da yaşadıklarını aktaran bir raporun yayımlanmasının ardından geldi. Raporda askerlerin "olağanüstü koşullarda kendilerinden imkansıza yakının istendiğine dair tanıma ve takdir eksikliği algısı" içinde olduğu belirtilmiş ve hükümetin bu duruma "toplu jest" ile karşılık vermesi önerilmişti.

Hollanda hükümeti şubat ayında Bosna-Hersek’teki savaşta (1992-1995) Srebrenitsa'da görev yapan ve buradaki binlerce Boşnak Müslümanın katledilmesini engelleyemeyen askerlerine ‘jest ve takdir göstergesi’ olarak kişi başına 5’er bin euro ödeme kararı aldı.

Hollanda "Srebrenitsa mirasıyla" mücadele içindeydi

Hollandalı askerler Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi tarafından soykırım olarak tanımlanan 1995 Srebrenitsa olaylarında General Ratko Miladiç'in liderliğindeki Bosnalı Sırpların ağır silah ve sayısal üstünlüğü karşısında 8 bin erkek ve erkek çocuğunun katledilmesine engel olmamakla suçlanıyordu.

2002 yılında yayımlanan bir rapor Hollandalı yetkililerin daha sonra Bosna-Hersek'in doğusundaki Hollanda üssüne sığınan 30 bin mülteciyi koruması için gönderilmesini ve uygun yetki ve silahlardan yoksun şekilde tehlike bölgesine atılmasını ağır şekilde eleştirmişti.

Rapor üzerine uzun yıllar Srebrenitsa soykırımının mirası ile mücadele içindeki ülkede dönemin başbakanı Wim Kok 2002'de istifa etti.

2019'da Hollanda Yüksek Mahkemesi ülkenin katliam sırasında Bosnalı Sırplarca katledilen 350 kişinin ölümünde kısmen sorumlu olduğuna hükmetti. Mahkeme kararında Hollandalı barış koruma gücünün Bosnalı Sırp güçleri tarafından ciddi şekilde taciz ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olmalarına rağmen 13 Temmuz 1995'te Srebrenitsa yakınlarındaki üste bulunan erkekleri tahliye ettiği belirtilmişti.

BM de Temmuz 1995'te maruz kaldığı saldırıda hafif silahlı Hollandalı askerlere destek olması için NATO hava güçlerine yetki vermemekle eleştirilmişti.
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