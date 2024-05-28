Hollanda'danın yeni başbakanı eski istihbarat başkanı oldu

Hollanda'da Kasım 2023'te yapılan genel seçimlerle başlayan uzun ve zorlu pazarlık süreci sona erdi.







İslam ve göçmen karşıtı aşırı sağcı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi (PVV) öncülüğünde koalisyon kurmakta anlaşan dört parti, başbakan olarak eski istihbarat başkanı Dick Schoof'un ismi üzerinde uzlaşıya vardı.





DW Türkçe'nin haberine göre Wilders, başbakanlıktan vazgeçmesi ve camilerin yasaklanması gibi tepki çeken taleplerinden geri adım atması karşılığında üç muhafazakâr sağ partiyi kendisiyle ortaklığa ikna edebildi.





Koltuğunu devretmeye hazırlanan Başbakan Mark Rutte'nin merkez sağ Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), popülist Çiftçi Vatandaş Hareketi (BBB) ve merkez Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) koalisyonun hükümetinin diğer ortakları olacak. Rutte seçimlerde yarışmamıştı.





67 yaşındaki Schoof halihazırda adalet bakanlığında görev yapıyor. Daha önce ülkenin istihbarat servisi AIVD ve terörle mücadele ajansı NCTV'nin yöneticiliğini üstlenmişti.





Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders

Wilders, haftalar içinde resmen yeni başbakan olarak yönetime geçmesi beklenen Schoof'u "Partiler üstü ve bağımsız" bir kişi olarak övdü.







Aşırı sağcı PVV liderliğindeki koalisyonun ajandasında göçü kısıtlamak ve Avrupa Birliğinin iltica ile çevre kurallarına istisnalar getirmek olacak. Ayrıca aile birleşimi vizesini zorlaştırmak ve Hollanda üniversitelerine kayıtlı yabancı öğrenci sayısını azaltmak da yeni yönetimin hedefleri arasında.





Kısa süre içinde görevi devretmeye hazırlanan Başbakan Mark Rutte'nin NATO Genel Sekreteri olarak seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.