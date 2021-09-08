Samanyolu Haber /Spor / Hollandalı Depay'dan Türkiye açıklaması: Eğlendik /08 Eylül 2021 00:31

Hollandalı Depay'dan Türkiye açıklaması: Eğlendik

Türkiye'nin Hollanda'ya 6-1 kaybettiği maçta 3 gol ve 1 asistle oynayan Memphis Depay, oyun sonrası yaptığı açıklamada, "“Sonuçla ilgili çok mutluyum. Aslında ilk maçın karşılığını vermek gerekiyordu. Kendimize güvenerek oynadık, aslında eğlendik." ifadelerini kullandı.

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Hollanda, 2022 Katar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye'yi 6-1 yendi. Memphis Depay 3 gol 1 asistle maçın yıldızı oldu. Hollandalı oyuncu karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Hollanda’nın Türkiye’yi 6-1 yendiği maçta üç gol atan Memphis Depay, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, “Sonuçla ilgili çok mutluyum. Aslında ilk maçın karşılığını vermek gerekiyordu. Kendimize güvenerek oynadık, aslında eğlendik. Türk seyirciler de güçlü destek verdiler. Daha iyi bir takımdık ve maçı iyi değerlendirdik” dedi.

Bundan sonraki maçlar için düşünceleri sorulan Hollandalı oyuncu, “Bizim için önemli bir adımdı. Bu büyük bir adım. Önümüzdeki ay için bize çok çok güzel fırsat verdi. İleri gidiyoruz, bunu devam ettireceğiz” yanıtını verdi.

Türkiyeyi yenen Hollanda, G Grubu'nda 13 puanla zirveye yerleşti.
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