Hollandalı gazeteci Miçotakis’in yüzüne sordu: Geri itme için neden yalan söylüyorsunuz?

Yunanistan’ın başşehri Atina’yı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesinin ardından Maksimu Sarayı’nda düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel arasında gergin bir diyalog yaşandı.

NTV’nin aktardığı habere göre; sözlerine “Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan’daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekâsını aşağılamayın.” diyerek soru sormaya başlayan Beugel, sığınmacıların Yunanistan tarafından yasa dışı olarak geri itildiğine dair deliller olduğunu söyledi.

“NİÇİN DÜRÜST DAVRANMIYORSUNUZ?”

Beugel, “Reddetmeye ve yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Bu narsist bir istismardır. Niçin dürüst davranmıyorsunuz? Neden ‘Brüksel bizi yalnız bıraktı, 6 yıl bekledik, kimse bir şey yapmadı. (Sığınmacıları) başka ülkelere yerleştirmeliyiz, bunları yapmıyorlar ve evet (sığınmacıları) acımasızca, barbarca geri itiyoruz’ demiyorsunuz? Neden Brüksel’in kapısını çalmayı bıraktınız?” ifadelerini kullandı.

HOLLANDA BAŞBAKANINA DA SORDU

Rutte’ye de soru yönelten Beugel, “Sizce Yunanistan’a ve hatta belki de Hollanda’ya, Hollanda’nın da sorumluluk payı olan bu insan hakları ihlallerini kabul ettikleri için nasıl yaptırımlar uygulanmalı?” dedi.

Hollanda’da birçok belediyenin Yunanistan’dan refakatsiz çocuk mülteciler gibi çok sayıda mülteciyi almak istediğini söyleyen Beugel, buna Rutte’un engel olduğunu dile getirdi.





MİÇOTAKİS SORUYA KIZDI





Başbakan Miçotakis ise kendisine yöneltilen soruyu, “Sizin Hollanda’da siyasetçilere direkt sorular sorma kültürünüz olduğunu anlıyorum. Ancak bu ofiste beni ve Yunan halkını, maddi gerçeklerle desteklenmeyen ifadelerle ve suçlamalarla aşağılamanızı kabul edemem.” şeklinde cevapladı.





Yunanistan’ın, denizde binlerce sığınmacının hayatını kurtardığını iddia eden Miçotakis, bunu yaparken aynı zamanda Türkiye’den gelen sığınmacı teknelerini Avrupa yasalarına göre engellediklerini ve Türk Sahil Güvenlik birimlerinin gelip sığınmacıları alarak Türkiye’ye geri götürmeleri için beklediklerini ileri sürdü.





“İNSANLARI ÇARESİZ BİR KONUMA ZORLAYANLARI SUÇLAMALISINIZ”





Miçotakis, “Yunanistan’ı suçlamak yerine göçmen sorununu sistematik olarak araç haline getiren, güvenli bir ülkeden insanları çaresiz bir konuma zorlayanları suçlamalısınız. Size hatırlatmak isterim ki Türkiye’dekiler hayati tehlike altında değildir. Bizi değil, başkalarını suçlamalısınız.” diye konuştu.





Beugel’e “Bizim Sisam’daki kampımızı ziyaret ettiniz mi?” diye soran Miçotakis, Hollandalı gazetecinin, “Evet” cevabına karşı ses tonunu yükselterek, “Hayır, gitmediniz. Bakın, bu binaya gelip bana hakaret etmeyeceksiniz. Net miyim? Şu an cevap veriyorum ve sözümü kesmeyeceksiniz.” dedi.





Hollanda basını için bağımsız olarak çalışan Beugel daha önce de 23 yaşında Afgan bir sığınmacıyı evinde misafir ettiği iddiasıyla göçmenlerin Yunanistan’da kanun dışı ikamet etmesini kolaylaştırmakla suçlanmış, konu Yunan yargısına taşınmıştı.