Hollandalı iki gazeteci Edirne'de gözaltına alındı













Gazeteciler Olaf Koens ve Pepjin Nagtzaam, 'askeri yasak bölgeye girme' suçlamasıyla gözaltına alındı. İki gazeteci, ifadelerinin ardından salıverilirken, gazetecilerin avukatı Erselan Aktan, gözaltı noktasında askeri bölgeye dair herhangi bir uyarı tabelasının olmadığını söyledi.





Bianet'in haberine göre, Aktan “Oysa suç ancak bu tür uyarı levhalarının olabildiğince açık olması durumunda, dahası korunan 'yasaklı bölgeye' gizlice ve hile ile girmek durumunda oluşuyor” diyerek gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.





Koens ve Nagtzaam’ın dün (27 Eylül) gün boyunca gözaltında kaldığını belirten Aktan, gazetecilerin aracına ve ekipmanına geçici süreyle el konduğu bilgisini de paylaştı.





Olaf Koens’in dünyanın önemli merkezlerinden dosya haberler yapan önemli bir gazeteci olduğunu söyleyen Aktan, “Bütün bunlar Koens ve Nagtzaam’ın Türkiye'deki gazetecilik faaliyetlerini olumsuz etkileyecek. Dolayısıyla çalışma serbestisini de artık rahatça kullanamayacaklar” dedi.





Şubat 2020'de Türkiye'nin geçiş güvenliği uygulamasını sonlandırdığı yönündeki açıklamalar sonrası Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerin akın ettiği Edirne'de 20'den fazla gazeteci haber takibi yaparken gözaltına alınmıştı.





Gazetecilerden Mezopotamya Ajansı muhabirleri Naci Kaya ve İdris Sayılğan'a ise "Askeri yasak bölgeye girdikleri" gerekçesiyle haklarında dava açılmıştı. İkili, Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davada 14 Nisan 2021'de beraat etti.