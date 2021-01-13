Samanyolu Haber /Ekonomi / Hollandalı şirket, Ejder Kimya'yı satın aldı /13 Ocak 2021 11:20

Hollandalı şirket, Ejder Kimya'yı satın aldı

Ekonomik krizde kelepir şirket avına çıkan dünya devlerinin uğrak yerlerinden biri de Türkiye. Hollandalı IMCD; kişisel bakım ve ilaç alanında faaliyet gösteren Ejder Kimya’yı satın aldı.

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Avrupalı firmalar krizi fırsata çeviriyor. Türkiye’de uzun zamandır ofisi bulunan Hollandalı IMCD; kişisel bakım, ilaç ve katkı hammaddeleri alanında faaliyet gösteren Ejder Kimya’yı devralmak için resmi onayları aldı. 

Hollandalı dev, satın almayı İstanbul’da kurduğu IMCD Ticaret Pazarlama ve Danışmanlık Ltd. Şti. vasıtasıyla yaptı.

2019’u 5 milyon euro ciro ile kapatan Ejder Kimya, 1999 yılında kuruldu. Aralarında Belçikalı Galactic, Alman Elementis, İsrailli IBR olmak üzere 20’den fazla uluslararası markanın Türkiye temsilciliğini yürüten şirket, 2010 yılında da aplikasyon laboratuvarını devreye aldı.

HOLLANDALI DEVİN SATIŞ HASILATI 2 MİLYAR EURO

Ejder Kimya’yı devralan Hollandalı IMCD, 1995 yılında kuruldu. Rotterdam merkezli firmanın hisseleri Euronext’te işlem görüyor. Yıllık satış hasılatı 2 milyar euroyu (18,1 milyar TL) bulan şirket, yaklaşık 3 bin kişiyi istihdam ediyor. IMCD, özel kimyasalların ve gıda bileşenlerinin satışı, pazarlaması ve dağıtımında toptancı olarak biliniyor. 

Ejder Kimya Genel Müdürü Pervin Ejder

Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya Pasifik ve Amerika kıtasında 45’ten fazla ülkede faaliyet gösteren firma, 2001 yılında yatırım şirketi Alpinvest tarafından alındı. 2005’te AAC Capital’e devredildi.

BAIN CAPITAL 2019'DA DEVRALMIŞTI

Şirket, 5 yılın ardından el değiştirdi ve 2010’da da 105 milyar dolarlık varlığı bulunan dünyaca ünlü yatırım fonu Amerikalı Bain Capital’e devredildi. 20 yıldır Türkiye’de bulunan ABD’li Bain Capital, 2019’da Türkiye'de bankaların elindeki sorunlu kredilerden almak için çalışma başlatmıştı. 

Bain Capital’in kurucusu ise 2012’de Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçiminde Barack Obama’ya rakip olan Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Mitt Romney.
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