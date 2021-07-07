Samanyolu Haber /Dünya / Hollandalı ünlü gazeteciye silahlı saldırı /07 Temmuz 2021 10:20

Hollandalı ünlü gazeteciye silahlı saldırı

Hollanda'nın tanınmış araştırmacı gazeteci ve televizyon programcısı Peter R. de Vries salı günü akşam saatlerinde Amsterdam'ın merkezinde silahlı saldırıya uğradı.

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Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, savcılık ve polis yetkilileriyle düzenlediği basın toplantısında, Vries'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Halsema, Vries'in RTL televizyonu stüdyosunda katıldığı programın ardından aracına doğru yürürken silahlı saldırıya uğradığı kaydetti.

Vries'in cesur bir gazeteci olduğunu söyleyen Halsema, "O bir halk kahramanı" dedi.

Amsterdam Polis Şefi Frank Paauw, üç şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Hollanda'da özellikle organize suç örgütlerinin deşifre edilmesinde önemli rol oynayan 64 yaşındaki gazeteci, yeraltı dünyasına ilişkin cesur haberleriyle tanınıyordu.

Suç örgütleri üzerinde çalışan gazeteci de Vries, Dubai'de yakalanarak Hollanda'ya iade edilen uyuşturucu kaçakçısı Ridouan Taghi'nin ölüm listesinde bulunduğunu açıklamıştı.
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