Samanyolu Haber /Gündem / Hollandalı uyuşturucu baronunun sağ kolu İstanbul'da yakalandı /17 Eylül 2023 22:25

Hollandalı uyuşturucu baronunun sağ kolu İstanbul'da yakalandı

Ev hapsi kararıyla 15 Eylül'de cezaevinden çıkan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan yurt dışına kaçmaya çalışırken Büyükçekmece'de gözaltına alındı. Bignan çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı.

SHABER3.COM

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan'ın 13 Haziran Salı günü Isparta'da yakalanarak tutuklanmıştı. 15 Eylül Cuma günü yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan Bignan, Büyükçekmece'deki evinden kaçma hazırlığında olduğu ihbarını alan polis ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Evinden çıkan Bignan hazır bekleyen araçla kaçmak üzereyken polisin operasyonuyla yakalandı. Yeniden gözaltına alınan Bignan emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hollandalı uyuşturucu baronunun sağ kolu İstanbul'da... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:56:24