Samanyolu Haber /Gündem / Hollandalı yargıçlar, Türk Büyükelçiliğine dilekçe verdi: Tutuklu yargıçları, avukatları serbest bırakın /11 Aralık 2019 00:52

Hollandalı yargıçlar, Türk Büyükelçiliğine dilekçe verdi: Tutuklu yargıçları, avukatları serbest bırakın

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla, Tehlike Altındaki Hukukçular Kuruluşu (Day of The Endangered Lawyer) Türkiye’de tutuklu avukat ve hukukçuların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

SHABER3.COM

BASRİ DOĞAN- HOLLANDA 

Dünya İnsan Hakları Günü  kapsamında Den Haag Maliveld Meydanı karşısındaki Türkiye Elçiliği önünde düzenlenen protesto eylemine Belçikalı, Hollandalı hukukçu, yargıç ve avukatlar katıldı.



Yargıçlar, cübbeleriyle katıldıkları eylemde gözlerini siyah bantlarla kapatarak, AKP rejiminin hukuksuz uygulamalarını protesto etti. Den Haag Türk Büyükelçiliği’nin  karşısında yapılan eyleme katılanlar Türk Büyükelçiliğine gidip Türkiye’de hukuksuz şekilde hapislerde tutulan avukat ve hukukçuların serbest bırakılması için bir dilekçe verdi.


Hans Gaasbeek
Tehlike Altındaki Hukukçular Kuruluşu (Day of The Endangered Lawyer)  Koordinatörü Hans Gaasbeek yaptığı açıklamada, Türkiye’de AKP rejimi tarafından tutuklanan avukat ve hukukçuların serbest bırakılması için hazırladıkları dilekçeleri Türk büyükelçiliğinin kabul etmediğini ve kendilerine kapıyı açmadığını söyledi. Gaasbeek, Den Haag’ta bulunan Türk büyükelçiliğinin, hukukçulardan oluşan heyetle görüşmeyi de reddettiğini belirtti.



ELÇİLİK POSTA  KUTUSUNA İMZALI DİLEKÇE 

Hans Gaasbeek, “Raporumuzu hazırladık. Hapishanelerde tutulan avukat ve hukukçuların uzun süren tutukluluklarının sebeplerini açıklanmasını istedik. Meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılması için hazırladığımız dilekçeyi Türkiye Lahey Elçiliği posta kutusuna attık. Maalesef kapı açılmadı. Elçiye elden vermek istedik. Fakat olmadı bu şekilde avukat ve hukukçu meslektaşlarımızı unutmamış olduk.” ifadelerini kullandı.


KAYNAK: TR724.COM
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hollandalı yargıçlar, Türk Büyükelçiliğine dilekçe... Sonraki Haber >>

Bu kazadan sağ kurtuldu!

Bu kazadan sağ kurtuldu!

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Almanya'da Türkiye Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktılar

Almanya'da Türkiye Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktılar

Namaza karşı soğukluk nasıl giderilir?

Namaza karşı soğukluk nasıl giderilir?

Avukatlardan videolu çıkış

Avukatlardan videolu çıkış

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

Çocukların ' Şucusu Bucusu' olmaz

Çocukların ' Şucusu Bucusu' olmaz

Yeni Zelanda’da yanardağ patladı

Yeni Zelanda’da yanardağ patladı

Alman Belediye Başkanı, Türk düşmanı siyasetçinin elini sıkmadı

Alman Belediye Başkanı, Türk düşmanı siyasetçinin elini sıkmadı

Kadınlara polis şiddeti!

Kadınlara polis şiddeti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:02:46