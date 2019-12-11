Hollandalı yargıçlar, Türk Büyükelçiliğine dilekçe verdi: Tutuklu yargıçları, avukatları serbest bırakın

BASRİ DOĞAN- HOLLANDA





Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Den Haag Maliveld Meydanı karşısındaki Türkiye Elçiliği önünde düzenlenen protesto eylemine Belçikalı, Hollandalı hukukçu, yargıç ve avukatlar katıldı.















Yargıçlar, cübbeleriyle katıldıkları eylemde gözlerini siyah bantlarla kapatarak, AKP rejiminin hukuksuz uygulamalarını protesto etti. Den Haag Türk Büyükelçiliği’nin karşısında yapılan eyleme katılanlar Türk Büyükelçiliğine gidip Türkiye’de hukuksuz şekilde hapislerde tutulan avukat ve hukukçuların serbest bırakılması için bir dilekçe verdi.









Hans Gaasbeek

Tehlike Altındaki Hukukçular Kuruluşu (Day of The Endangered Lawyer) Koordinatörü Hans Gaasbeek yaptığı açıklamada, Türkiye’de AKP rejimi tarafından tutuklanan avukat ve hukukçuların serbest bırakılması için hazırladıkları dilekçeleri Türk büyükelçiliğinin kabul etmediğini ve kendilerine kapıyı açmadığını söyledi. Gaasbeek, Den Haag’ta bulunan Türk büyükelçiliğinin, hukukçulardan oluşan heyetle görüşmeyi de reddettiğini belirtti.













ELÇİLİK POSTA KUTUSUNA İMZALI DİLEKÇE





Hans Gaasbeek, “Raporumuzu hazırladık. Hapishanelerde tutulan avukat ve hukukçuların uzun süren tutukluluklarının sebeplerini açıklanmasını istedik. Meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılması için hazırladığımız dilekçeyi Türkiye Lahey Elçiliği posta kutusuna attık. Maalesef kapı açılmadı. Elçiye elden vermek istedik. Fakat olmadı bu şekilde avukat ve hukukçu meslektaşlarımızı unutmamış olduk.” ifadelerini kullandı.









KAYNAK: TR724.COM