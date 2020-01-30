Hollandalı yaşlılar ‘Mevlana’ ile tanıştı!

BASRİ DOĞAN - tr724.com

Başkent Amsterdam’daki Cordaan’ın Bakım Merkezi’nin konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Mevlana Araştırmacısı ve Yazar Cees Buys, Mevlana’nın çağlar öncesinden ışığını dünyaya yayan büyük bir Allah dostu ve düşünür olduğunu söyledi. Buys, “İlahi Sevgi hakkında birçok şiir yazmış olan 12. yüzyıl şairi Celal Din Rumi, bir İslam alimi olmasının yanı sıra bütün insanlığı kucaklayan evrensel bir görüşe sahip kişi idi. Mevlana Allah’ı hep öne çıkaran, insanları insan oldukları için kabul eden kimseyi ayırt etmeden sinesini açan bir filozotu. Allah sevgisi ile yazdığı şiirlerini (Mesnevi) büyüleyici etkisi devam ediyor.” dedi.





Bilgisayar donanımları uzmanı Jan Paul’ün, ’’Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok.Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.’’ diye başlayıp Mesnevi’den beyitler seslendirdiği gecede Alperen Dikici katılımcılara sema gösterisi sundu.





Cordan Hof van Sloten Yaşlılar Merkezi Müdürü Judith Louvijn, iki saat süren programı Hollandalı yaşlıların büyük ilgi ve hayranlıkla takip ettiğine vurgu yaptı ve “Bu sıcak atmosferin Allah sevgisinin bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Bu tür programların belli periyotlar ile yaşlılar merkezinden devam etmesini istiyoruz.” talebinde bulundu.













‘ALLAH SEVGİSİNE YAKLAŞTIKÇA ENGELLER KAYBOLUR’





Programa ilişkin görüşlerini dile getiren Claudette Manuela, “Allah’ın sevgisini burada çok yakından iliklerime kadar hissettim. İnsanlar kendi dinlerinin veya inançlarının ötesine geçip Allah sevgisine yaklaştıkça, aradaki engeller kaybolur. Herkes birbirine eşit hale gelir. İnsanlar birbirlerinden benzersiz bir uyum modelinde buluşacaklar. Bunu ben burada şahsen yaşadım.” ifadelerini kullandı.





Sema ve semazen kıyafetlerinin ne anlam ifade ettiği yönündeki soruya Alperen Dikici’nin verdiği cevabı, yaşlılar merkezinin sakinleri dikkatli bir şekilde dinledi: “Semazen kıyafetlerinden baştaki sarık, külah, ölünce başucuna dikilen mezar taşını simgeler. Semazenin diğer kıyafetleri içine giydiği gömlek, onun üstüne giyilen uzun kollu yelek, bele bağlanan kemer dar paçalı pantolon, tabanı köselesiz yumuşak deriden yapılmış mes ve sema ederken daire şeklinde açılmasıyla gözlerden gönüle mesajlar ileten tennuredir. Bu da ölmeden önce öldüm ve sana geldim ey Rabbim mesajını içerir. Aynı zamanda beyaz olması sebebiyle de kefeni temsil eder. Bunların hepsi bize ölümü anlatabilir. Ancak Semah ölümü değil yaşamı, tekrar doğmayı anlatır.”

İŞTE PROGRAMIN TAMAMI





