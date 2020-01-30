Samanyolu Haber /Gündem / Hollandalı yaşlılar ‘Mevlana’ ile tanıştı! /30 Ocak 2020 11:20

Hollandalı yaşlılar ‘Mevlana’ ile tanıştı!

Hollanda Birlikte Yaşama Sanatı Vakfı ile Cordan Hof van Sloten Yaşlılar Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Mevlana ve Kardeşlik’ programı büyük beğeni topladı.

SHABER3.COM

BASRİ DOĞAN - tr724.com

Başkent Amsterdam’daki Cordaan’ın Bakım Merkezi’nin konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Mevlana Araştırmacısı ve Yazar Cees Buys, Mevlana’nın çağlar öncesinden ışığını dünyaya yayan büyük bir Allah dostu ve düşünür olduğunu söyledi. Buys, “İlahi Sevgi hakkında birçok şiir yazmış olan 12. yüzyıl şairi Celal Din Rumi, bir İslam alimi olmasının yanı sıra bütün insanlığı kucaklayan evrensel bir görüşe sahip kişi idi. Mevlana Allah’ı hep öne çıkaran, insanları insan oldukları için kabul eden kimseyi ayırt etmeden sinesini açan bir filozotu. Allah sevgisi ile yazdığı şiirlerini (Mesnevi) büyüleyici etkisi devam ediyor.” dedi.

Bilgisayar donanımları uzmanı Jan Paul’ün, ’’Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok.Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.’’ diye başlayıp Mesnevi’den beyitler seslendirdiği gecede Alperen Dikici katılımcılara sema gösterisi sundu.

Cordan Hof van Sloten Yaşlılar Merkezi Müdürü Judith Louvijn, iki saat süren programı Hollandalı yaşlıların büyük ilgi ve hayranlıkla takip ettiğine vurgu yaptı ve “Bu sıcak atmosferin Allah sevgisinin bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Bu tür programların belli periyotlar ile yaşlılar merkezinden devam etmesini istiyoruz.” talebinde bulundu.



‘ALLAH SEVGİSİNE YAKLAŞTIKÇA ENGELLER KAYBOLUR’

Programa ilişkin görüşlerini dile getiren Claudette Manuela, “Allah’ın  sevgisini burada çok yakından iliklerime kadar hissettim. İnsanlar kendi dinlerinin veya inançlarının ötesine geçip Allah sevgisine yaklaştıkça, aradaki engeller kaybolur. Herkes birbirine eşit hale gelir. İnsanlar birbirlerinden benzersiz bir uyum modelinde buluşacaklar. Bunu ben burada  şahsen yaşadım.” ifadelerini kullandı.

Sema ve semazen kıyafetlerinin ne anlam ifade ettiği yönündeki soruya Alperen Dikici’nin verdiği cevabı, yaşlılar merkezinin sakinleri dikkatli bir şekilde dinledi: “Semazen kıyafetlerinden baştaki sarık, külah, ölünce başucuna dikilen mezar taşını simgeler. Semazenin diğer kıyafetleri içine giydiği gömlek, onun üstüne giyilen uzun kollu yelek, bele bağlanan kemer dar paçalı pantolon, tabanı köselesiz yumuşak deriden yapılmış mes ve sema ederken daire şeklinde açılmasıyla gözlerden gönüle mesajlar ileten tennuredir. Bu da ölmeden önce öldüm ve sana geldim ey Rabbim mesajını içerir. Aynı zamanda beyaz olması sebebiyle de kefeni temsil eder. Bunların hepsi bize ölümü anlatabilir. Ancak Semah ölümü değil yaşamı, tekrar doğmayı anlatır.”
İŞTE PROGRAMIN TAMAMI

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hollandalı yaşlılar ‘Mevlana’ ile tanıştı! Sonraki Haber >>

Hayalet şehir gibi...

Hayalet şehir gibi...

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Yıkım, korku ve telaş...

Yıkım, korku ve telaş...

O uçağı Taliban mı düşürdü?

O uçağı Taliban mı düşürdü?

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:15:08