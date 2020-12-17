Samanyolu Haber /Gündem / Hollandalılar barut fıçısı üzerinde oturuyor /17 Aralık 2020 16:40

Hollandalılar barut fıçısı üzerinde oturuyor

Almanya gibi Bir çok Avrupa Ülkesinde de bu yıl yıl başında havai fişek satışı yasaklandı . Ancak siparişler elde kaldı. Şimdi Hollanda karar kara tonlarca patlayıcı maddeyi ne yapacağını düşünüyor

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Başta Almanya olmak üzerei bütün Avrupa'da  Yeni yılda havai fişek gösterisi çok eskilere dayanan bir gelenek. Kötü ruhların korkutulması geleneğine dayanan havai fişek gösterilerine  Katolik Kilisesi pek sıcak bakmasa da yine de bir çok kişi marketlerden aldığı havai fişekleri o gece patlatıyor . Zaman zaman  korkunç kazalara yol açan havai fişekler ülkede uzun zamandır tartışılıyor. Özellikle büyük kentlerde kutlamalar sırasında atılan havai fişeklere ayrılan para astronomik boyutlarda. Her yıl Avrupa'da 70 milyon Euro'nun havai fişeklerle duman olduğu hesaplanıyor  Çevreye verdiği zarar, neden olduğu pislik ve hayvanlara saldığı korku ise daha korkunç boyutlarda. Her geçen yıl kısıtlanan Havai fişek bu yıl pandemi sebebiyle tamamen yasaklandı. 

Ancak bu yıl yaygın marketlerde havai fişek satılmaması Hollanda'da yeni bir krize sebep oldu. Almanya gibi Bir çok Avrupa Ülkesinde de yasaklar başladı. Ancak Avrupa'ya havai fişek satan toptancılar Çin'den tonlarca siparişlerini aylar öncesinden verdiler.  Tehlikeli madde statüsündeki havai fişeklerin bir kısmı  Rotterdam Limanına geldi . 
Hollanda Devlet televizyonunun haberine göre şimdi  satıcılar bu kadar tehlikeli maddeyi ne yapacaklarını bilmiyor . Bir çok satıcı hala mallarını limandan çekmiş değil . Çekenler de patlayıcı dolu konteynerleri ne yapacakları konusunda bir fikirleri yok .  Hükümet sektörün 40 Milyon Euroluk zararını karşılayacağını açıkladı. Ancak gelen havai fişekleri nasıl depolanacağı  konusunda henüz bir planları yok. 



İkinci bir Enschede'den korkuyor

Hollanda kamu oyunda da büyük bir tartışma başladı. Çünkü 2000 yılında yani 20 yıl önce Enschede kentindeki havai fişek deposunda çıkan yangın hala hafızalarda. Kundaklama sonucu meydana gelen patlamada üçü Türk kökenli 22 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamada, 900 kişi yaralanmış ve 400'den fazla ev de yerle bir olmuştu. Şehrin yarısının camları kırılmıştı.  O yüzden Hollandalılar barut fıçısı üzerinde oturmak istemiyor.  Patlamanın meydana geldiği yerde, 500 metrekarelik bir alan tamamen beton ve moloz yığını haline gelirken, kent merkezindeki yüzlerce evin de camları kırıldı. Patlamanın ardından kentin üzerini yoğun bir duman bulutu kapladı. Ülke artık güvenli bir şekilde depolanamayan tüm patlamalardan kurtulmak istiyor.



Çözüm olarak kontrollü imha 

Geçtiğimiz yıllarda fazla havai fişekler Almanya Ordusunun depolarında saklamak üzere Almanya'ya ihraç ediliyordu. Ancak Almanya dışarıdan Havai fişek alımını da yasakladı. Hem de  Almanya'nın da getirdiği yasakla birlikte elinde bir çok patlayıcı kaldı  

Patlayıcı uzmanları hükümete en azından bir kısım havai fişeği kontrollü bir şekilde imha etmeyi öneriyor  yakmak tehlikeli ve kirli bir iştir. Ve duman bulutları muhtemelen günlerce Hollanda'nın üzerinde asılı kalacaktı.

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