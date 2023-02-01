Almanya ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluklarını kapadı

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun güvenlik gerekçesiyle 1 Şubat günü kapalı kalacağı bildirildi.





Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan uyarıda Türkiye'de yaşayan Alman vatandaşlarına dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Birçok Avrupa başkentinde kamuya açık alanlarda Kur'an'ın yakılması ve Kur'an'a zarar verilmesi olayları güvenlik birimlerinin değerlendirmesine göre İstanbul'da özellikle Beyoğlu ve Taksim bölgesinde terör saldırısı riskini artırdı. Özellilke uluslararası insan trafiğinin yoğun olduğu alanlarda temkinli ve uyanık olmaya devam edin; kalabalıktan ve halka açık yerlerden uzak durmaya çalışın. Sözü edilen bölgelerden mümkün olduğunca uzak durun. Şayet o bölgelerde yaşıyorsanız sadece zaruri ihtiyaçlarınızı karşılamak için evden çıkmaya özen gösterin. Başkonsolosluk 1 Şubat 2023 Çarşamba günü kapalı kalacaktır. Gelişmeler hakkında sizleri bilgilendireceğiz" ifadeleri yer aldı.





Başkonsolosluğun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bugün için öngörülen vize ve pasaport işlemlerine ilişkin randevuların iptal edildiği bildirildi.





Almanya Dışişleri Bakanlığı 27 Ocak'ta da Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına yönelik uyarılar yayınlamış ve Kur'an yakma eylemlerinin saldırı riskini artırdığına dikkat çekmişti.