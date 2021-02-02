Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'da koronavirüsle ilgili mutasyon kararı /02 Şubat 2021 23:19

Hollanda'da koronavirüsle ilgili mutasyon kararı

Hollanda'da mutasyona uğrayan koronavirüsün daha hızlı yayılması nedeniyle 15 Aralık'ta yürürlüğe giren sıkılaştırılmış Covid-19 tedbirlerinin 2 Mart'a kadar uzatılması karar verildiği belirtildi.

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Hollanda'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları mutasyona uğrayan Koronavirüs nedeniyle 2 Mart'a kadar uzatıldı. 

Ülkede geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Covid-19 kısıtlamalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, heyecanlı, belirsizlik dolu bir aşamada olduklarını ve üçüncü dalganın kaçınılmaz olduğunu belirterek, bu nedenle 15 Aralık'ta yürürlüğe giren sıkılaştırılmış Covid-19 tedbirlerinin 2 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Vaka sayılarının yavaş yavaş da olsa azaldığını aktaran Rutte, yeni vakaların üçte ikisinin İngiltere'de görülen Covid-19’un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan yeni türünün olduğuna dikkati çekti.

Ülkede 21.00-04.30 saatleri arasında olan sokağa çıkma yasağının 10 Şubat'a kadar devam edeceğini kaydeden Rutte, yasağın bu hafta sonu uzatılıp uzatılmayacağına karar vereceklerini dile getirdi.
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