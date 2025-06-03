Samanyolu Haber /Dünya / Hollywood batıyor mu: Sektörün en büyük şirketinde yüzlerce kişi işten çıkarıldı /03 Haziran 2025 11:40

Hollywood batıyor mu: Sektörün en büyük şirketinde yüzlerce kişi işten çıkarıldı

Film sektöründeki ekonomik kriz derinleşirken, Hollywood devi Walt Disney yüzlerce çalışanını işten çıkardı. Pazarlama, halkla ilişkiler, oyuncu seçimi ve finans gibi büyük departmanlarda olan bu işten çıkarmalar, sektörü daha zor günlerin beklediğine işaret ediyor.

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ABD'deki film sektörünün son yıllarda maliyetleri karşılamakta zorlanmasıyla artık bütçelerde daralma benimseniyor. 2020 yılı Kovid Pandemisi sonrası sinema salonlarına olan ilginin düşmesi ve dijital platformların güçlenmesiyle film stüdyoları ciddi zarar etmeye başladı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre son olarak Hollywood'un en büyük şirketlerinden Walt Disney Co., büyük bir toplu işten çıkarma kararı aldı. Şirket, film ve televizyon operasyonlarında yüzlerce çalışanın görevine son verdiğini açıklayarak özellikle pazarlama, halkla ilişkiler, oyuncu seçimi, içerik geliştirme ve finans gibi bölümlerde işten çıkarmalar gerçekleşti.

8 BİNİ AŞKIN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI
Disney, Şubat 2023’te 7 bin kişiyi işten çıkararak 5,5 milyar dolarlık bir maliyet azaltma planı açıklamıştı. Şirket bu hedefi daha sonra 7,5 milyar dolara yükseltti. Mart ayında ABC ve eğlence TV birimlerinde yaklaşık 200 kişiyle yollarını ayıran Disney, son işten çıkarmalarla birlikte iki yılda toplamda 8 binden fazla pozisyonu kaldırdı.

Eylül ayı itibarıyla toplam çalışan sayısı 233 bin olarak bildirilirken, bu çalışanların yüzde 76’sının tam zamanlı çalışanlar olduğu belirtildi.
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