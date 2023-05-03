Hollywood’da senaristler neden greve gitti?

Amerika Yazarlar Birliği'ne (WGA) bağlı senaristler Netflix ya da Hulu gibi dijital platformların düzenli eleman işe almak yerine kısa süreli ve zaman zaman asgari güvencelerin bile sağlanmadığı senaristler ve yazarlar çalıştırdıklarını savunuyor.



Dijital platform sektöründe düzenli bir takvimin olmamasının senaristlerin kazandığı para açısından durumu daha da kötüleştirdiği ve mevcut sözleşmelerde yapılması planlanan yıllık zam oranlarının yükselen enflasyonun gerisinde kaldığı belirtiliyor.



Yapay zeka grevde nasıl bir rol oynuyor?



Senaristlerin Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile pazarlık sürecinde ele alınan konulardan biri yapay zekanın sektörde kullanımı.



Eğlence sektöründe etkili olan otomasyon sistemleri, yaratıcı alanda çalışan kesimde bu durumun rollerini nasıl değiştirebileceği konusunda endişeye neden oluyor.



Yapay zekayla yapılan seslendirmelerden sohbet robotlarıyla yazılan metinlere kadar pek çok alanda yeni kullanılmaya başlanan araçların sektörde işleyişi değiştirmesi bekleniyor.



Bazı sektör temsilcileri yakın zamanda televizyonda yayınlanan film ve dizilerin yazılım yardımıyla yazılabileceği görüşünde.



Bu nedenle Amerika Yazarlar Birliği (WGA) yapay zekanın sektörde kullanımının çerçevesini belirleyen bazı önlemler hazırladı.



Amerika Yazarlar Birliği Mart ayında, yapay zekanın sinema ve dizi sektöründe kullanılmasına tamamen yasak getirmek yerine, şirketlerin yapa zekayı senaristlerin haklarına ve çalışma koşullarına zarar verecek şekilde kullanmalarını önlemeyi amaçladığını açıklamıştı.



Hangi yapımlar grevden etkilenebilir?



Senaristlerin grevinden daha çok aynı günün gelişmelerinin mizahi bir dille ele alındığı gece yayınlanan talk-showların etkilenmesi bekleniyor.



Bu durumda NBC’de yayınlanan “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” ve ABC’de yayınlanan "Jimmy Kimmel Live!” programlarının bu hafta yeni bölümlerinin yayınlanacağı açıklanmıştı. Ancak grevin ardından bölüm tekrarlarının yayınlanabileceği belirtiliyor.



NBC’de yıllardır cumartesi geceleri yayınlanan SNL adlı şovun da yeni bölümlerinin çekilmeyeceği kaydediliyor. SNL'in eski bölümlerinin bu süre içinde yeniden yayınlanacağı belirtildi.



Dizi bölümlerinin senaryoları aylar öncesinden hazır olduğu için grevin bu yapımları nasıl etkileyeceği belirsiz. Grevin filmlerin yayınlanma takvimindeki etkisinin görülmesininse daha da uzun zaman alabileceği belirtiliyor.



ABD’de bugüne kadar altı kez iş bırakan senaristler Hollywood’un en çok greve giden çalışan kesimi. Senaristlerin 1988’de beş ay süren grevi en uzun süren grev olarak tarihe geçmişti.



Dizi sektöründe 2007-2008’de yaşanan en son grevde çözüm üç ay sonra gelmişti. Bu grevde 30 Rock, CSI ve Grey’s Anatomy gibi diziler sezonu kısa kesmişti.



O dönemdeki grev California ekonomisine 2,1 milyar dolara mal olmuştu.