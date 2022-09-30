Samanyolu Haber /Teknoloji / Hollywood’da sıra dışı bir anlaşma: Bruce Willis dijital ikizinin haklarını sattı /30 Eylül 2022 11:43

Hollywood’da sıra dışı bir anlaşma: Bruce Willis dijital ikizinin haklarını sattı

Geçtiğimiz aylarda oyunculuğu bırakmasına neden olan afazi hastalığıyla gündeme gelen Bruce Willis, yeni projelerde yer almasını sağlayacak ilginç bir anlaşmaya imza attı. Ünlü oyuncu dijital ikizinin haklarını sattı.

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Ünlü oyuncu Bruce Willis, yaptığı sıra dışı bir anlaşma ile dikkat çekti: Hollywood yıldızı, dijital ikizinin haklarını deepfakes konusunda uzmanlaşmış ABD merkezli bir firma olan Deepcake’e sattı.

Willis, geçen yıl da reklamlar için deepfake imaj haklarını lisanslayan ilk oyuncu olmuş ve Rus reklamlarında deepfake teknolojisi sayesinde rol almıştı. Oyuncu, reklamda sadece yüzünün dijital olarak başka bir sanatçıya nakledilmesine izin vermişti.

Ünlü yıldız, reklamda yer aldıktan sonra da şunları söylemişti: “Karakterimin hassasiyetini sevdim. Zamanda geriye gitmek benim için harika bir fırsat. Modern teknolojinin gelişiyle, başka bir kıtada bile olsa iletişim kurabilir, çalışabilir ve filme katılabilirdim. Bu benim için yepyeni ve ilginç bir deneyim.”

Hollywood’da deepfake teknolojisi ilk defa kullanılmıyor. Teknoloji zaten Rogue One: A Star Wars Story ve Mandalorian’da kullanılıyor.

Ancak yapay zekâ ve deepfake gibi teknolojiler kullanıldığı her noktada aynı tartışma konusunu gündeme getiriyor: Etik mi?

SocialProof Security’nin CEO’su Rachel Tobac, daha önce teknolojinin halkın güvenini etkileyebileceği, insanları manipüle etmek, aşağılamak ve incitmek için kullanılabileceği, suçluların yakalanmasını önleyebileceği konusunda uyarmıştı.
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