Hollywood, Kaşıkçı cinayetinin filmini yayınlamadı

Oscar ödüllü yönetmen Bryan Fogel’in gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ele alan “Muhalif” (The Dissident) adlı belgesel filminin Suudi yönetiminin ekonomik yaptırım korkusu nedeniyle Hollywood’da dağıtılamadığı iddia edildi.







Medya ve eğlence dünyası dergisi TheWrap’te yer alan haberde, ilk defa ocak ayındaki Sundance Film Festivali’nde gösterilen ve eleştirmenler tarafından beğenilen The Dissident belgesel filminin Suudi korkusuna takıldığı belirtildi.





TheWrap’e konuşan film sektörü içinden kişiler, Hollywood dağıtım kurumlarının, CIA ve BM tarafından Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu kişi olarak gösterilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ekonomik misillemesinden çekindiğine işaret etti.

Hulu, Amazon, HBO and Showtime gibi kablo ve internet üzerinden yayın yapan potansiyel gösterim şirketlerinin de “güvenlik önlemleri” gerekçesiyle filmin dağıtımından kaçındığı ifade edildi.





Haberde, 2018’de Hollywood’u ziyaret eden Suudi Prens Bin Selman’ın eğlence sektöründeki büyük şirketlerle yüzlerce milyon dolarlık yatırım anlaşmaları yaptığına da vurgu yapıldı.