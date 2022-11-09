Samanyolu Haber /Gündem / Hollywood yıldızı Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’ye verdi /09 Kasım 2022 14:33

Hollywood yıldızı Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’ye verdi

ABD'li aktör Sean Penn, iki Oscar ödülünden birini başkent Kiev'e yaptığı ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e sundu.

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62 yaşındaki aktör, Oscar heykelini verirken, bunun sembolik bir destek olduğunu ifade ederek, “Rusya’ya olan savaşı kazandığında bana geri getirirsin. Burada olduğu bilirsem kendimi iyi hissedeceğim” dedi.

Zelenskiy’in Telegram kanalında yayınlanan videoda, cumhurbaşkanının Penn’e Ukrayna’nın Liyakat Nişanı’nı verdiği de görülüyor.


Zelenskiy ve Penn, daha sonra kentte kısa bir gezinti yaptılar. Paylaşılan fotoğraflarda ünlü aktörün adının yazıldığı bir kaldırım taşının önünde poz verdikleri görüldü.

Filmleriyle olduğu kadar siyasi aktivist yönüyle de tanınan Penn, mart ayında savaşla ilgili bir belgesel çekerken Ukrayna’dan ayrılmak durumunda kaldı.


Daha sonra, Rusya’ya karşı savaşmak için Ukrayna güçlerine katılmayı düşündüğünü söyledi.

Kremlin yetkilileri daha önce Penn ve Ben Stiller’i “Rusya’nın düşmanları” listesine eklemiş ve ülkeye girmeleri yasaklanmıştı.
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