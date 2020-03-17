Samanyolu Haber /Gündem / Hollywood yıldızlarına da virüs bulaşıyor /17 Mart 2020 10:51

Hollywood yıldızlarına da virüs bulaşıyor

Tom Hanks'ten sonra başka Hollywood yıldızlarına da korona virüs bulaştı

SHABER3.COM

Ünlü oyuncu ve müzisyen Idris Elba, koronavirüse yakalandı.

Britanyalı ünlü oyuncu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

1972 doğumlu yıldız, "Bu sabah yaptığım Covid-19 testi pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum. Şu ana kadar herhangi bir semptom yok ama virüse maruz kaldığımı öğrendiğimden beri izole olmuş durumdayım. Evde kalın ve pragmatik olun. Panik yok" ifadelerini kullandı.

Elba, 4 kez aday gösterildiği Altın Küre En İyi Erkek oyuncu dalında Luther dizisindeki DCI John Luther rolüyle ödülün sahibi olmuştur. Oyunculuğun yanı sıra Elba bir DJ'dir ve DJ Big Driis takma adını kullanmıştır. Hip-hop soul müzisyenidir.

Bu arada Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Game Of Thrones'un (Taht Oyunları) ünlü oyuncusu Kristofer Hivju Instagram hesabından kendisine corona virüsü bulaştığını açıkladı.

Norveç'te yaşayan ünlü aktör Kristofer Hivju  testlerin pozitif çıkması üzerine kendisinin ve ailesinin başkalarını korumak için tecrit altına alındı 

Hivju “Bugün, COVID19, corona virüsü için testlerin pozitif çıktığı için üzgünüm. Ailem ve ben evde uzun süre kendimizi tecrit ediyoruz. Sağlığımız iyi, sadece hafif soğuk algınlığı semptomları var. İnsanları ellerini yıkayarak, diğerlerinden mesafelerini koruyarak, sadece virüsün yayılmasını önlemek için elinizden geleni yapmaya çağırıyorum. Çünkü bu virüsün kime bulaşacağı belli değil ve daha yüksek risk altında olan insanlar var. Birlikte bu virüsle savaşabilir ve hastanelerimizde bir krizi önleyebiliriz. Lütfen birbirinize dikkat edin, mesafenizi koruyun ve sağlıklı kalın” dedi.
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