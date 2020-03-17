Hollywood yıldızlarına da virüs bulaşıyor

Ünlü oyuncu ve müzisyen Idris Elba, koronavirüse yakalandı.





Britanyalı ünlü oyuncu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.





1972 doğumlu yıldız, "Bu sabah yaptığım Covid-19 testi pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum. Şu ana kadar herhangi bir semptom yok ama virüse maruz kaldığımı öğrendiğimden beri izole olmuş durumdayım. Evde kalın ve pragmatik olun. Panik yok" ifadelerini kullandı.





Elba, 4 kez aday gösterildiği Altın Küre En İyi Erkek oyuncu dalında Luther dizisindeki DCI John Luther rolüyle ödülün sahibi olmuştur. Oyunculuğun yanı sıra Elba bir DJ'dir ve DJ Big Driis takma adını kullanmıştır. Hip-hop soul müzisyenidir.





Bu arada Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Game Of Thrones'un (Taht Oyunları) ünlü oyuncusu Kristofer Hivju Instagram hesabından kendisine corona virüsü bulaştığını açıkladı.



