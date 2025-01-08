Hollywood yıldızlarının şehrinde kabus: 30 bin kişi tahliye edildi

ABD’nin California eyaleti alevlere teslim oldu. Los Angeles yakınlarındaki çoğunlukla Hollywood yıldızlarının yaşadığı Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine sıçradı.





30 BİN KİŞİYE TAHLİYE

Bölgeye gönderilen yüzlerce itfaiye ekibi alevlere müdahale etmeye çalışırken, Los Angeles İtfaiye Departmanı yaklaşık 10 bin hanede yaşayan 30 bin kişiye tahliye emri verildiğini açıkladı. Alevlerin yerleşim yerlerini sardığı anlara ait amatör kamera görüntüleri ise yaşanan paniği gözler önüne serdi.





CALIFORNIA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

California Valisi Gavin Newsom bölgede etkili olan şiddetli rüzgarların yangının hızla yayılmasına neden olduğunu belirterek, “Henüz tehlikeden kurtulmuş değiliz. Pacific Palisades’te başlayan ve kısa süre içinde hızla büyüyen bu yangının yıkıcı etkilerini şimdiden görüyoruz" ifadelerini kullandı.





Los Angeles İtfaiye Departmanı Şefi Anthony Marrone ise, meteoroloji uzmanlarının rüzgar şiddetinin daha da artacağını öngördüğünü belirterek, "Tehlike sürüyor" açıklamasında bulundu. Yangınla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.





LÜKS ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

İtfaiyeciler buldozerlerle terk edilen arabaları yoldan çekerek geçmeye çalışıyor. Lüks modellerin olduğu onlarca arabanın canlı yayında ezildiği görüldü.





HOLLYWOOD YILDIZLARININ ŞEHRİNDE KABUS

Pacific Palisades, birçok Hollywood yıldızına ev sahipliği yapıyor. Oyuncu James Woods, X'te yaptığı açıklamada yangından kaçabildiğini söyledi ve "Şu anda evimizin hala ayakta olup olmadığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.





Santa Ana rüzgârları, yılın daha soğuk aylarında California'da sık yaşanan bir olay. Ancak bu kez kuru rüzgârlarla birlikte yaşanan yangının 2011'den bu yana en büyük felaket olacağı tahmin ediliyor.