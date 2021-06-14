Samanyolu Haber /Ekonomi / Holstein inekleri Türkiye'de yaşayamadı /14 Haziran 2021 12:29

Holstein inekleri Türkiye'de yaşayamadı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Kenan Barik, bir dönem Hollanda'dan getirilen Holstein inekleri için "Gelen ineklerin hiçbirisi yaşamadı ve ülkemiz kaynak olarak oldukça önemli bir kaynağı kaybetmiş oldu" dedi.

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Meclis İklim Değişikliği Komisyonu'na bilgi veren Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Kenan Barik, son 20 yılda 3 milyon hektar büyüklüğünde tarım alanını ekilmeden vazgeçildiğini söyledi. Bunun tehlikeli olduğunu belirten Barik, "Burada 6 milyar liralık bir kaybımız var. Ürün olarak kaybettiğimizi bir kenara bırakıyorum, ya kaybettiğimiz topraklar? Bir daha tarımsal üretim yapamayacak olmamız?" eleştirisinde bulundu.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre yanlış giden uygulamalara örnek olarak Hollanda'dan bir dönem getirilen Holstein ineklerini gösteren Prof. Barik, "Holstein ineklerinin verim kapasiteleri çok yüksekti, bu verimden faydalanarak bizim ülkemizin süt miktarını artıracağımızı farz ettik. Anadolu kırmızısını da aşağıladık 'Böyle hayvan olmaz olsun' 'Bu hayvanların ürünleri nedir ki 4 kilo süt veriyorlar' diye aşağıladık onları. ‘Yeni gelen hayvanlarımız bize 20 kilo süt verecek' hesabıyla bir girişimde bulunduk ama gelen ineklerin hiçbirisi yaşamadı ve ülkemiz kaynak olarak oldukça önemli bir kaynağı kaybetmiş oldu. Telef oldu gittiler merada, dağda çünkü şu topoğrafyada onun yaşama şansı yoktu" dedi.

'Tarım alanları imara açılmasın'

Prof. Dr. Kenan Barik, sulama ve su kaynaklarının korunması konularının da iyi bir şekilde ele alınması gerektiğini kaydetti. Tarım alanlarının korunmasını ve buraların imara açılmaması gerektiğine vurgu yapan Barik, "Tarımsal üretime uygun alanların ülkemizde zaten çok az olduğu bir gerçek ve bunların çeşitli sebeplerle imara veya kentsel kullanıma açılması bizim gelecekten ödün verdiğimizin bir göstergesidir ve bunun bir an önce farkına varmalıyız" dedi.
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