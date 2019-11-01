Honda 2022'den itibaren Avrupa'da sadece elektrikli araç satacak

Hollanda'da düzenlenen Electric Vision etkinliğinde yeni hedeflerini açıklayan firma yetkilileri, daha temiz bir dünya ve Avrupa Birliği'nin (AB) emisyon standartlarına uyabilmek adına bu kararı aldıklarını söyledi.





Euronews'te Kerem Congar imzalı haberde Japon firma bu kapsamda 3 sene içerisinde 6 yeni elektrikli model üretecek. Bu araçların tümünde elektrikli motor kullanılacağı açıklanırken, Honde E gibi bazı modellerin tamamen elektrikli, Jazz gibi modellerinse hibrit (hem elektrikli hem benzinli motor) olarak üretileceği kaydedildi.







Honda'nın Avrupa'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Tom Gardener, "Kıtada elektrikli araçlarla ilgili mevzuat, piyasa ve müşteri davranışları sanıldığından çok daha hızlı değişiyor. Ve bu değişim süreci git gide daha da hızlanıyor. Bu ihtiyaca en kısa sürede karşılık vermemiz gerekiyordu." diye konuştu.





Honda bunun yanında elektrikli otomobillerin şarj edilmesi sorununu çözmek amacıyla İsveçli enerji sağlayıcı firma Vattenfall ile de anlaşma yaptığını duyurdu. Anlaşma kapsamında öncelikle İngiltere ve Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa'da yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması konusunda çalışmalar yapılacak.





Daha önce Volvo 2019'dan sonra üreteceği tüm araçlarda elektrikli batarya bulunacağını açıklamış, Mini ve Toyota gibi firmalar da benzer çalışmalar yaptıklarını duyurmuştu.





Avrupa'da AB Karbon Emisyonu Anlaşması çerçevesinde 2020 yılında bir milyondan fazla elektrikli aracın satılması bekleniyor. Şu anki teknolojiyle 10 dakika hızlı şarj olan elektrikli araçlar yaklaşık 300 kilometre menzile ulaşabiliyor. Avrupa'da en çok elektrikli araç Norveç'te bulunuyor. 2018 itibariyle bu ülkede trafiğe çıkan her 100 araçtan 10'u elektrikli.



