Samanyolu Haber /Ekonomi / Honda Avrupa'da dizel araç üretimini durduracak /24 Eylül 2019 12:58

Honda Avrupa'da dizel araç üretimini durduracak

Japon otomotiv devi Honda Avrupa'da dizel araç satışlarını 2021'den itibaren sonlandıracağını açıkladı.

SHABER3.COM

2025'ten itibaren Avrupa'da sadece elektrikli araç satmaya hazırlanan Honda, 2021'den itibaren piyasadan çekeceği dizel motorlu araçların yerine de elektrikli araçlarını sunacak.

Japon devi, Avrupa'da gittikçe katılaşan emisyon normlarına uyum çerçevesinde yeni stratejisini açıkladı. Şu anda elektrikli otomobiller firmanın araç filosunun yüzde 10'unu oluşturuyor. Ancak firma 2030'da bu oranı yüzde 70'in üzerine çekmeyi hedefliyor.
Euronews'te yer alan habere göre gelecek seneden itibaren Avrupa Birliği'nde belirlenen emisyon hedeflerine göre dizel araçların karbondioksit salınım miktarının kilometre başına 120,5'ten 95 grama düşürülmesi gerekecek. 2021'den itibaren Avrupa Birliği'nde trafiğe çıkacak tüm araçların bu kurala uyması gerekecek.

Emisyon oranlarına riayet etmenin gittikçe güçleşmesi ve dizel araçlara talebin hızla düşmesinden etkilenen şirket, geçtiğimiz şubatta Avrupa'da bulunan tek fabrikasını 2021'de kapatacağını açıklamıştı. İngiltere'deki fabrikanın üretime son vermesi üç bin 500 çalışanının da işten çıkarılması anlamına gelecek.

Japonya'nın en büyük üçüncü otomotiv üreticisi 2025'e kadar model çeşitliliğinde üçte bir oranında kısıtlamaya giderek küresel üretim masraflarını yüzde 10 düşürecek. Honda, yapılacak ekonomiyi ar-ge çalışmalarına aktaracak.
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